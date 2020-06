Polly e Peter

Polly Platt, que nasceu no Illinois e cresceu na Alemanha, conheceu Peter Bogdanovich no início dos anos 1960. Ela era figurinista de teatro e ele programador de cinema a encenar uma peça. Casaram-se em 1962. Foi o segundo casamento dela. O outro acabara dois anos antes, quando o primeiro marido, Philip Klein, morreu num acidente de viação. A cinefilia de Peter passou para Polly, que já gostava de westerns, e ao longo da década seguinte viveram e respiraram cinema juntos, em salas ou em visionamentos caseiros que organizavam no apartamento em que viviam em Nova Iorque. Os convidados iam de Andrew Sarris, o famoso crítico, a Hannah Arendt.

