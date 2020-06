Dave Chappelle não está aqui para contar piadas. Não agora, não assim

No dia 6 de Junho, no Ohio, depois de quase três meses sem pisar um palco e sem falar para um microfone, Dave Chappelle não contou muitas piadas. Parece o início de uma crítica negativa, repleta de tiradas como “o rei do humor perdeu o toque de Midas”. Nada disso. Chappelle entende perfeitamente que é difícil fazer um espectáculo de stand-up tradicional quando o mundo inteiro está a arder – e, assim sendo, achou por bem não tentar.

