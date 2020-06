Governo e instituições tentam atrair estudantes luso-descendentes

Antecipando a quebra do número de estudantes internacionais inscritos no ensino superior no próximo ano lectivo, o Governo, os institutos politécnicos e as universidades vão lançar uma campanha de comunicação para promover o sector especialmente centrada em tentar atrair descendentes de emigrantes para estudar em Portugal. A elite brasileira também é alvo de algumas universidades.

Continuar a ler