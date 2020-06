Covid-19. Portugal regista apenas uma morte e 270 novos casos de infecção

Portugal registou esta sexta-feira apenas uma morte por covid-19, contabilizando um total de 1505 vítimas mortais — desde 19 de Março que não era registado um número tão baixo. Há mais 270 casos de infecção (num total de 36.180 casos), o que corresponde a um aumento de novos casos de 0,75%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 246 casos de infecção, o que corresponde a 91% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas.

Os dados foram divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que todos os dias é actualizado com a informação recolhida até à meia-noite do dia anterior.

Já recuperaram da infecção 22.200 pessoas, mais 198 do que as registadas na quinta-feira. Há ainda 440 pessoas internadas (mais 25 do que no dia anterior) e 73 em unidades de cuidados intensivos (mais três do que na quinta-feira).

A única morte registada esta sexta-feira em Portugal por covid-19 ocorreu na região Norte e trata-se de um homem entre os 70 e os 79 anos.

​Por concelhos, Lisboa concentra o maior número de casos (com 2803), seguindo-se Sintra (1839 casos), Vila Nova de Gaia (1597) e o Porto (1414). Desde 6 de Junho que o município do Porto não regista novos casos de infecção pelo novo coronavírus, mantendo-se com 1414 casos.

Retirando ao total de infecções o número de mortes e de recuperados, há 12.475 casos de infecção ainda activos em Portugal — mais 71 do que na quinta-feira.

Embora a região de Lisboa e Vale do Tejo continue a registar a maior parte dos novos casos, em termos absolutos e desde o início da pandemia, a região Norte continua a ser aquela com mais casos de infecção, com 17.024 casos e 811 mortes (mais 17 casos do que na quinta-feira). Na região da capital regista-se um total de 14.407 casos e 417 óbitos.

Na quinta-feira registaram-se 310 novos casos e, desses, 91% foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nesse dia foram ainda reportadas mais sete mortes e mais 260 pessoas recuperadas da doença.