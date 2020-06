Testes à entrada da fronteira? Partidos dizem que cabe à autoridade de saúde decidir

O PAN quer que quem entra em Portugal tenha de entregar uma declaração de saúde com resultado de teste negativo à covid-19 efectuado nas últimas 48 horas e, se não a tiver, que seja testado no aeroporto, à chegada. E também pretende que os viajantes preencham um questionário para efeitos de rastreio que desenhe um percurso de locais por onde passou e contactos recentes. Quem apresentar sintomas compatíveis com a doença tem de ser avaliado por um profissional de saúde.

