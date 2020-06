Cláudia Joaquim volta para o Governo e fica com o Orçamento

O Presidente da República aceitou esta sexta-feira os nomes dos novos secretários de Estado que vão integrar a equipa do Ministério das Finanças, que será liderada por João Leão a partir da próxima segunda-feira. Cláudia Joaquim, que foi secretária de Estado da Segurança Social com Vieira da Silva, assume a secretaria de Estado do Orçamento, até agora nas mãos do futuro ministro das Finanças.

Além de Cláudia Joaquim, assumem lugares das Finanças João Nuno Mendes, como secretário de Estado das Finanças, e Miguel Cruz, como secretário de Estado do Tesouro, respectivamente em substituição de Ricardo Mourinho e Félix e Álvaro Novo.

A equipa fica completa com António Mendonça Mendes, que será o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Mendonça Mendes é, além de João Leão, o único a transitar da equipa anterior, ficando agora como o número dois do ministro.

A tomada de posse da nova equipa está marcada para segunda-feira, dia em que Mário Centeno deixa de ser ministro das Finanças.

Quem são e de onde vêm os novos secretários de Estado?

A futura secretária de Estado do Orçamento fez parte do primeiro Governo de António Costa, onde assumiu a secretaria de Estado da Segurança Social, ao lado de Vieira da Silva. Com as eleições legislativas de Outubro de 2019 saiu do Governo, tendo integrado dois meses depois a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como vogal da mesa.

Na pasta do Orçamento entra numa altura em que o défice volta a estar fora dos eixos por causa da resposta à pandemia, mas já tem a missão traçada pelo futuro ministro das Finanças: a política de contas certas é para prosseguir.

É licenciada em economia pelo ISEG e técnica superior do Instituto de Segurança Social desde 2001.