A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Maria Inês Valentim- Chica

Foi dos momentos mais fortes da minha vida de gravações. Chegámos a casa da Inês e ela preparou-se para cantar, mas mal começava ficava com o coração na boca, a garganta ficava presa. A sua comoção era tanta que se percebia, as palavras não saiam. Tentou duas, três, quatro vezes. Não dava. Mas ela queria tanto que eu disse que deixávamos lá o material a gravar e íamos para a rua. Ainda assim não sou à primeira, mas ela conseguiu. Chama-se a isto cantar com o coração e com o corpo todo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos