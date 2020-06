A Ordem dos Arquitectos tem seis mil euros para a melhor proposta de viagem

Porque a viajar também se pode aprender, a Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte (OASRN), em conjunto com a Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva, tem seis mil euros para a melhor proposta de viagem de investigação. A 16.ª edição do Prémio Fernando Távora já tem inscrições abertas e todos os inscritos na Ordem dos Arquitectos que tenham vontade de sair do país para encontrar novas inspirações podem candidatar-se.

As propostas devem ser enviadas até 17 de Agosto e o júri escolherá o vencedor até 6 de Outubro, data em que será anunciado. Podem concorrer “membros efectivos (da Ordem dos Arquitectos), singulares, com inscrição em vigor e no pleno exercício dos seus direitos, ou membros honorários, singulares”, sendo que apenas é permitida a apresentação de uma proposta por concorrente — mas são permitidas propostas em co-autoria, desde que ambos os membros cumpram as condições definidas.

Os candidatos devem preencher um formulário de candidatura, disponível no site da OASRN; entregar uma proposta de viagem, que deverá incluir uma sinopse, um roteiro, um texto justificativo sobre a pertinência da viagem; apresentar o CV e um CD-ROM com fotografia, biografia, imagens que documentem a viagem e a proposta. Tudo isto deverá ser entregue nas sedes regionais da Ordem dos Arquitectos.

O vencedor será escolhido com base na criatividade e investigação, plausibilidade da viagem e possibilidade de enriquecimento intelectual. Mais informações disponíveis aqui.