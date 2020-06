Está aí a PlayStation 5, com duas versões e de olhos postos no futuro

Representa “a maior transição geracional” que a indústria dos videojogos alguma vez viu e “inspirou desenvolvedores a criar novas experiências” a nível visual, sonoro e sensorial. As palavras são de Jim Ryan, director executivo da Sony Interactive Entertainment (SIE), que apresentou o design da consola da nova geração via streaming. Mais de sete milhões de pessoas assistiram, em directo, à revelação desta e de outras novidades relativas à PlayStation 5 (PS5).

Pela primeira vez, a consola japonesa terá três cores: uma espécie de capa branca (com extremidades que fazem lembrar golas apontadas para o céu) envolve um interior preto de linhas curvadas, onde se encontram as portas USB. O LED azul, marca distintiva da gama de consolas da Sony, mantém-se. Segundo a IGN, esta foi a primeira vez que a marca apresentou uma consola “com a posição vertical como a principal” e não a horizontal. “Aparentemente, o design vertical auxilia na refrigeração do sistema”, lê-se.

E, agora, há duas versões para a mesma consola — para além do modelo com a habitual drive para os discos dos videojogos, existe um outro em que esse “bolso” desaparece: é a PS5 Digital Edition, que permitirá aos jogadores uma escolha (quase) sem limites através das prateleiras online.

À BBC, Jim Ryan explicou que a ideia por detrás do design da PS5 passou por fazer da consola “um elemento decorativo da sala de estar”. Ainda no que diz respeito ao aspecto da consola, e de acordo com a IGN, o director executivo da SIE deu a entender “que não existirá outra cor da consola no lançamento” e que a única diferença entre os dois modelos apresentados reside “no leitor de discos”.

O design “arrojado” da consola surge da vontade da SIE em olhar “para o futuro” e em desenvolver “algo para os anos 2020”, como referiu Jim Ryan. Ainda assim, houve quem encontrasse semelhanças com routers, edifícios e até mesmo a torre do Sauron. E uma vaga de memes surgiu.

Brincadeiras à parte, os fãs da PlayStation também puderam conhecer novos títulos de videojogos que acompanharão a nova geração da consola. Entre os jogos desenvolvidos pela SIE Worldwide Studios e de outros parceiros, destaque para o Gran Turismo 7, Astro’s Playroom ou o capítulo Rift Apart da série Ractchet & Clark. Da parte de outros estúdios e criadores, foi divulgado que a Rockstar Games continuará ao lado da PlayStation com Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online, cujas novas versões serão lançadas no segundo semestre do próximo ano. Do mesmo role fazem parte videojogos como HITMAN 3, NBA 2K21 ou Resident Evil Village, o oitavo da série da Capcom.

Foram ainda anunciados novos acessórios para a nova consola da Sony, como uns auscultadores sem fios com áudio 3D e dois microfones que cancelarão o ruído. Há ainda uma câmara HD com duas lentes para aqueles que filmam e transmitem as suas aventuras digitais, um comando de controlo remoto para navegar pela plataforma e um carregador sem fios para o comando. O DualSense (comando oficial da PS5) já tinha sido apresentado em Abril de 2019. Na altura, destacou-se a cor: ao contrário do que a Sony tinha habituado, o tom do comando não é totalmente preto, mas sim predominantemente branco.

Depois do lançamento da PS4 em Novembro de 2013, a Sony começará a produzir a nova geração de consolas ao longo deste mês de Junho. Não se conhece ainda o preço da PS5, mas sabe-se que poderá chegar aos mercados a tempo da época natalícia. Contudo, um pequeno “deslize” na Amazon poderá ter indicado uma estimativa do valor de venda da PS5: de acordo com capturas de ecrã divulgadas — mas não confirmadas —, a consola poderá custar cerca de 667 euros.