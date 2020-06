Os cartazes anti-PSP são crime?

Durante a manifestação contra o racismo do passado sábado, segundo um comunicado da PSP, alguns dos manifestantes “exibiram cartazes com inscrições de incentivo à violência contra polícias e, portanto, passíveis de se constituírem como ilícitos criminais”, estando a PSP a desenvolver diligências no sentido da sua identificação, tendo comunicado os factos ao Ministério Público da comarca do Porto para procedimento criminal contra os autores/portadores de tais cartazes.

