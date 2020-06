Condição para viver

Como ser humano fiquei boquiaberto perante a imagem de um agente da autoridade, em pleno abuso das suas competências, tirando a vida a outro ser humano indefeso perante o olhar cúmplice de detentores da mesma farda, como se fosse a coisa mais normal, o que já não me espanta se pensarmos que todos os dias vemos cidadãos a tirarem a vida a outros cidadãos.

Ninguém tem o direito de tirar a vida a outro, e a insensibilidade do agente da autoridade, perante a súplica do cidadão detido, é de registar pela negativa, e faz-nos questionar se certos seres humanos estão em determinados lugares para servir a causa pública ou para se sentirem superiores aos demais cidadãos, tenham eles a origem que tiverem, venham de onde vierem, sejam ricos ou pobres, porque a nossa condição social, ou a nossa origem, não deve ser razão para termos direito a viver.

Não é a cor ou a raça que nos distingue, mas sim as atitudes que tomamos, onde a intolerância e os actos decorrentes da mesma mostram o tipo de pessoas que somos, e a nossa incapacidade ou falta dela para lidarmos com as diferenças, ou também parece subsistir a ideia de que determinadas pessoas gostam de ficar na história pelos actos desprezíveis, nem que os mesmos possam representar a cobardia daqueles que se julgam fortes sobre os mais fracos.

Américo Lourenço, Sines

O jogo legal da batota

Bastava uma pessoa não ser estúpida para perceber que tinha de haver um número significativo de clubes cujas administrações das SAD comiam noutra manjedoura, para que fosse permitido na Liga portuguesa aquilo que é proibido em todas as ligas europeias, designadamente: a negociação dos direitos televisivos pelos próprios clubes e a transmissão, em exclusivo, de jogos em televisões de clubes.

Diz Luís Filipe Vieira que “é tudo legal” nos acordos secretos entre o Benfica e o Aves revelados pelo PÚBLICO, acrescentando que FC Porto e Sporting fazem o mesmo, assim como Real Madrid e Barcelona. Que o FC Porto e o Sporting façam o mesmo não me admira, caso contrário o silêncio não seria tão ensurdecedor, mas os contratos de cedência do Real Madrid e Barcelona, tal como de grande parte dos clubes europeus e que a UEFA pretende combater e acabar só na aparência são semelhantes aos contratos secretos entre o Benfica e o Aves.

Vou dar um exemplo: é legal faltar ao trabalho com atestado médico? Estou certo que a maioria dos portugueses responde afirmativamente. Mas a resposta está incorrecta. A resposta correcta é a seguinte: é legal faltar ao trabalho se uma pessoa estiver doente e o atestado médico serve precisamente para atestar esse facto. Agora se uma pessoa não estiver doente, a falta não só não é legal como o atestado médico é um crime. Percebem a diferença?

No caso dos contratos secretos entre Benfica e Aves, a situação é semelhante ao atestado médico fraudulento. Só aparentemente é legal... E porquê? Porque o contrato não é celebrado entre duas entidades autónomas e independentes, nem visa rodar jogadores jovens com o objectivo de desenvolverem e testarem as suas qualidades competitivas.

Santana-Maia Leonardo, Ponte de Sor