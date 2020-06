Trump escolhe a Florida para lançar a recandidatura à Casa Branca

O Presidente dos EUA, Donald Trump, vai fazer o seu discurso de lançamento da corrida à reeleição em Agosto na Florida, depois de ter desistido do plano inicial de o fazer na Carolina do Norte. O regresso dos comícios do Partido Republicano está marcado para a próxima semana no Oklahoma, apesar da propagação do novo coronavírus.

Será em Jacksonville, na Florida, que Trump vai realizar o discurso oficial de aceitação da nomeação como candidato republicano às eleições presidenciais de 3 de Novembro. O anúncio foi feito pela presidente do Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, na quinta-feira à noite. “A Florida não ocupa apenas um lugar especial no coração do Presidente Trump, como seu estado de residência, mas é crucial no caminho para a vitória em 2020”, afirmou McDaniel, referindo-se à casa de Trump em Mar-a-Largo.

A opção por Jacksonville, um bastião republicano, ocorre depois de um braço-de-ferro entre o partido e o governador democrata da Carolina do Norte, Roy Cooper, que se opôs a autorizar iniciativas que gerem aglomerações de pessoas, por causa das medidas de contenção da covid-19.

Para a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, está marcada a Convenção Republicana, onde Trump devia fazer o discurso de aceitação. Mas o partido decidiu, na quinta-feira à noite, reduzir a reunião, que começa a 24 de Agosto, em dias, em importância e em dimensões (pretendiam juntar 50 mil pessoas), devido às restrições do governador.

As autoridades da Carolina do Norte estavam dispostas a permitir a organização de comícios que respeitassem as limitações sanitárias, mas Trump quer manter a possibilidade de juntar o máximo de apoiantes possível, diz a CNN. Os EUA são o país mais atingido pela pandemia, com mais de dois milhões de infectados e 113 mil mortes.

A convenção republicana assume assim um formato inédito: os delegados vão escolher o candidato em Charlotte, enquanto Trump vai fazer o seu discurso de nomeação a mais de 600 quilómetros, em Jacksonville. O discurso, que será realizado numa arena com capacidade para 15 mil pessoas, está previsto para 27 de Agosto, de acordo com o calendário preliminar, que coincide com o 60.º aniversário do ataque de um grupo de brancos, armados com bastões e machados, contra negros que participavam num protesto contra a discriminação racial num parque em Jacksonville.

Os protestos em várias cidades nas últimas semanas voltaram a pôr o racismo no centro na política norte-americana, e há receios de que o discurso de Trump possa vir a incendiar ainda mais os ânimos. “Só vejo isto a exacerbar estes problemas. O presidente da câmara está preocupado com o dinheiro que a cidade pode fazer, nós, antes de tudo, estamos preocupados com as vidas das pessoas de Jacksonville”, disse o activista da Northside Coalition, Ben Frazier, citado pela Associated Press.

Biden à frente

Para Trump, o regresso dos comícios é fundamental, numa altura em que tenta recuperar terreno perdido nos últimos meses por conta do impacto da pandemia da covid-19. Para além do custo humano, a paralisação da economia deixou milhões de pessoas no desemprego, pondo em causa um dos principais trunfos que o actual Presidente pretendia usar na corrida para assegurar a reeleição.

As sondagens mostram o ex-vice-Presidente e candidato democrata, Joe Biden, com uma vantagem assinalável a nível nacional, em alguns casos com dez pontos de diferença face a Trump.

Neste contexto, a performance em estados tradicionalmente determinantes para a contagem do colégio eleitoral será fundamental. Um deles é a Florida, onde Trump venceu em 2016 Hillary Clinton por uma curta margem e onde o Partido Republicano pretende manter o controlo. O estado tem assumido uma centralidade cada vez maior na estratégia republicana, notam vários analistas, e até Trump mudou oficialmente a sua residência de Nova Iorque para o estado do Sul, onde costuma passar os fins-de-semana e as férias.

Apesar de querer garantir banhos de multidão para mostrar a sua popularidade, Trump e a sua equipa recusam responsabilizar-se por potenciais problemas de saúde decorrentes dos comícios. A equipa de campanha de Trump disponibilizou um formulário que deve ser preenchido por todos os que quiserem participar nos comícios agendados para as próximas semanas, em que se demarcam de qualquer responsabilização por contágios.

O primeiro comício está marcado para dia 19, em Tulsa, no Oklahoma, num pavilhão que pode receber 19 mil pessoas. Quem quiser participar compromete-se a “reconhecer que o risco inerente de exposição à covid-19 existe em qualquer espaço público” e a “assumir voluntariamente todos os riscos”, de acordo com o documento.