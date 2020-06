Sánchez e Casado competem na atribuição de culpas pela radicalização da política espanhola

O clima de “crispação política” que se vive em Espanha, nas palavras do presidente do Governo, Pedro Sánchez, praticamente desde o início da pandemia do coronavírus, está longe de se amenizar. O executivo espanhol aprovou na terça-feira os planos para a saída faseada do país do estado de emergência, a 21 de Junho, e o líder da oposição, Pablo Casado, não foi tido nem achado nas negociações ou conversas exploratórias – ao contrário do Cidadãos, do Partido Nacionalista Basco ou da Esquerda Republicana da Catalunha.

