Reino Unido: extrema-direita mobiliza-se para proteger estátuas nos protestos do fim-de-semana

O debate sobre as estátuas de figuras históricas britânicas entrou de rompante no debate político no Reino Unido e, antevendo-se mais um fim-de-semana de protestos anti-racistas, o primeiro-ministro, Boris Johnson, disse ser “absurdo e vergonhoso” que o memorial de Winston Churchill possa estar em risco.

A extrema-direita britânica já se está a mobilizar argumentando querer proteger as estátuas em Londres, temendo-se confrontos, e os organizadores do Black Lives Matter já cancelaram o protesto em Hyde Park, no centro da cidade. Mas o protesto convocado pelo movimento social Momentum, aliado do Partido Trabalhista, mantém-se.

“Não podemos tentar editar ou censurar o nosso passado. Não podemos fingir ter uma história diferente. As estátuas das nossas cidades e vilas foram colocadas por gerações anteriores”, escreveu no Twitter Johnson. “É absurdo e vergonhoso que este monumento nacional esteja hoje em risco de ataque por manifestantes violentos. Sim, por vezes [Churchill] expressou opiniões inaceitáveis para nós hoje em dia, mas também foi um herói e merece totalmente este monumento”, continuou Johnson, referindo-se ao monumento junto ao parlamento.

The statue of Winston Churchill in Parliament Square is a permanent reminder of his achievement in saving this country – and the whole of Europe – from a fascist and racist tyranny. 1/8 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 12, 2020

O primeiro-ministro disse ainda que os protestos do movimento Black Lives Matter foram “tristemente capturados por extremistas com o desejo de violência” e que os ataques da semana passada, contra estátuas e polícias, foram “intoleráveis e “abomináveis”.

Nas manifestações do fim-de-semana passado, as estátuas de Edward Colston, comerciante de escravos do século XVII, foi derrubada e atirada à água em Bristol e, em Londres, o memorial a Winston Churchill foi grafitado com a frase “Churchill era racista”.

A destruição e vandalismo de estátuas de figuras históricas ligadas à escravatura e acusadas de racismo ou colonialismo começaram depois de a morte do afro-americano George Floyd, às mãos de um polícia de Minneapolis, no estado do Minnesota (EUA), ter dado origem às maiores manifestações anti-racistas das últimas décadas. Não apenas nos Estados Unidos, mas um pouco por toda a Europa e no Reino Unido os protestos foram alguns dos mais fortes fora de solo americano.

As estátuas assumiram-se como um novo ponto sobre o debate do racismo e a memória histórica no país e os manifestantes do Black Lives Matter no Reino Unido criaram um mapa interactivo, o Topple the Racists (derrubem os racistas), com quase 80 estátuas de figuras ligadas à escravatura e racismo. Mas o memorial de Churchill não está referenciado, confirmou o PÚBLICO, apesar de o antigo primeiro-ministro ser uma figura polémica no que ao tema diz respeito.

Churchill é lembrado por ter sido uma figura de proa no combate ao fascismo e nazismo na II Guerra Mundial, principalmente nos anos em que o Reino Unido esteve sozinho nessa luta. Fez, ao longo da sua vida, vários comentários racistas, como o de odiar pessoas “com olhos cortados e rabos de porco”, disse que os indianos eram “as pessoas mais bestas do mundo depois dos alemães” e que os “negros não eram tão capazes ou tão eficientes quanto os brancos”. Por outro lado, criticou o genocídio dos índios americanos nos Estados Unidos.

Há novas manifestações anti-racistas convocadas para este sábado e domingo em Londres e o Governo britânico teme que o memorial de Churchill, na Parliament Square, volte a ser vandalizado. Daí que tenha ordenado que fosse coberto por tábuas e se espere um aparelho policial significativo este fim-de-semana.

No entanto, os organizadores do protesto Black Lives Matter deste sábado em Hyde Parke, em Londres, já o cancelaram justificando com a esperada presença de “muitos grupos de ódio” de extrema-direita – o do movimento social Momentum, aliado do Partido Trabalhista, vai realizar-se. “Queremos que os protestos sejam um espaço seguro para as pessoas participarem. No entanto, achamos se não será possível por pessoas como aquelas estarem presentes”, disseram os organizadores.

À semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos, quando se iniciou o debate sobre estátuas e bandeiras confederadas e que culminou no Unite the Right, em 2017, a extrema-direita britânica está a aproveitar este debate para se mobilizar argumentando defender o património histórico britânico. Centenas de hooligans de claques de futebol de todo o Reino Unido, mas principalmente de Londres, estão a mobilizar-se nas redes sociais para marcarem no sábado presença no centro da capital, para proteger as estátuas e confrontarem os manifestantes.

A mobilização está a ser organizada pelo Democratic Football Lads Alliance, uma rede de claques com narrativas anti-Islão criada em 2017, e incentivada por Tommy Robinson (cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon), figura destacada da extrema-direita britânica. “Se és homem ou dizes que és homem, se és um homem do futebol e te importas com o que acontece neste país, com a nossa história, cultura e identidade, espero que vás a Londres no próximo sábado”, disse num vídeo Robinson. Foi publicado no seu canal de Telegram com mais de 35 mil seguidores.

A extrema-direita britânica, à semelhança das suas congéneres europeias, privilegiou a sua presença nas claques de futebol e esta polémica pode servir de aglutinador para um movimento que nos últimos meses perdeu o rumo, se envolveu em lutas internas e se fracturou. A mobilização nas redes, continua a Hope Not Hate, não se costuma materializar no terreno com a mesma dimensão, mas não se pode esquecer que as duas manifestações convocadas pela rede em 2017 atraíram dez mil e 35 mil pessoas, respectivamente.

“Enquanto a intenção declarada do grupo é proteger os memoriais de guerra, atraindo talvez a simpatia de alguns, não tenhamos dúvidas de que o seu objectivo real é a violência”, escreveu a organização. “Muitos destes hooligans que estão a planear participar nos protestos do DFLA da próxima semana estão desejosos de uma luta, com alguns a esperar confrontarem directamente activistas do BLM e outros, almejando que a sua simples presença aumente a tensão e provoque confrontos entre activistas anti-racistas e a polícia”.