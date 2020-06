Polícia de Hong Kong usa gás pimenta no dia em que lei do hino chinês entra em vigor

No dia em que entrou em vigor a lei que criminaliza ofensas ao hino chinês, aprovada pelo parlamento de Hong Kong no passado dia 4 de Junho, a polícia de Hong Kong utilizou gás pimenta para dispersar manifestantes que assinalaram um ano do início dos protestos pró-democracia.

No dia 12 de Junho de 2019, a polícia de Hong Kong utilizou, pela primeira vez, gás lacrimogéneo contra os manifestantes, marcando um ponto de ruptura na forma como as manifestações se desenvolveram a partir de então. Três dias antes, tinham começado os protestos contra uma lei que previa a extradição para a China de suspeitos de crimes, que acabaria por ser anulada.

Para assinalar a data, esta sexta-feira reuniram-se centenas de pessoas em vários pontos da região, onde se ouviram gritos contra a polícia e pela independência de Hong Kong. Segundo o South China Morning Post, a polícia utilizou gás pimenta para dispersar manifestantes. Há relatos de várias detenções, entre elas a do deputado Ted Hui Chi-fung, da oposição.

Horas antes, tinha entrado oficialmente em vigor a controversa “lei do hino nacional”, que estipula que quem desrespeite ou insulte a Marcha dos Voluntários pode ser multado ou enfrentar uma pena de prisão de três anos. A lei, recorde-se, foi aprovada no passado dia 4 de Junho, no dia em que se assinalou o 31.º aniversário da revolta na Praça Tiananmen, cujas vigílias foram proibidas, pela primeira vez, pelas autoridades de Hong Kong. Contudo, dezenas de milhares de pessoas desafiaram a ordem de proibição e participaram em vigílias simbólicas.

“Tal como a bandeira nacional, o hino nacional é um símbolo e um signo da nação. Como parte inalienável da República Popular da China, a região administrativa especial de Hong Kong tem o dever de preservar a dignidade do hino nacional através de legislação”, afirmou Carrie Lam, líder do executivo de Hong Kong, ao assinar a nova lei na quinta-feira.

Segundo o South China Morning Post, a polícia de Hong Kong começou a receber formação assim que a lei foi aprovada no parlamento local. De acordo com as linhas de orientação recebidas, a polícia tem indicação para investigar declarações em público ou comentários nas redes sociais de potenciais suspeitos de desrespeitarem o hino chinês.

A nova legislação visa particularmente os estádios de futebol. Durante os jogos da selecção nacional de Hong Kong, era comum os adeptos virarem as costas e apuparem enquanto a Marcha dos Voluntários tocava, um comportamento que agora passa a ser punido pela lei.

Além disso, à luz da nova legislação, utilizar o hino como música de fundo, seja em restaurantes ou festas privadas, também constitui infracção. As autoridades têm ainda indicações para investigar casos em que o hino é cantado fora de tom ou a letra é adulterada, apesar de a intencionalidade nestes casos ser difícil de apurar.

Quanto às escolas, mantém-se o objectivo de apelar ao sentido patriótico dos jovens. Nesse sentido, revelou Carrie Lam, nos próximos dias, o Governo de Hong Kong vai divulgar as indicações para as escolas com o objectivo de os estudantes “compreenderem a história e o espírito do hino nacional” e aprenderem a “etiqueta para tocar e cantar o hino nacional”. As autoridades pretendem ainda que a polícia seja mais branda nos casos que envolvam jovens, de forma a evitar detenções de menores nas escolas.

Nova unidade

A lei do hino nacional, tal como a lei da segurança nacional, aprovada por Pequim no final do passado mês de Maio, é vista pela oposição pró-democracia como mais uma tentativa da China limitar a liberdade de expressão e reforçar o seu controlo sobre a região administrativa especial, colocando em causa o estatuto de semi-autonomia de Hong Kong.

Para aplicar a nova lei da segurança nacional, justificada pela China com a necessidade de trazer estabilidade ao território e com o risco à segurança de Pequim, a polícia de Hong Kong vai criar uma unidade especial, revelou, em entrevista ao South China Morning Post, John-Leek Ka-chiu, responsável pela pasta da Segurança na região administrativa especial.

“A polícia de Hong Kong vai ter de criar uma unidade dedicada a aprender como aplicar a lei [de segurança nacional, imposta por Pequim], e para reunir informações e evidências relativamente a actividades ou actos descritos como ilegais à luz da nova lei”, afirmou John-Leek Ka-chiu, acrescentando que a nova unidade terá um “braço de acção”, apesar de não ter especificado como será a actuação do mesmo.

Na mesma entrevista, o responsável pela segurança de Hong Kong também não se alongou nos pormenores sobre como funcionará a relação entre a polícia de Hong Kong e as autoridades chinesas, referindo apenas que a região administrativa vai partilhar informações com Pequim – um dos receios dos críticos da nova lei é, precisamente, que os serviços secretos chineses aumentem a sua presença na região administrativa.

À semelhança das justificações sobre a lei do hino nacional, o Governo de Hong Kong garante que a nova lei de segurança nacional destina-se a uma pequena minoria, não colocando em causa as liberdades dos cidadãos de Hong Kong e dos trabalhadores do centro financeiro. No entanto, a oposição pró-democracia vê na nova legislação uma tentativa de limitar ainda mais a liberdade no território, colocando em causa o princípio ‘um país, dos sistemas’.