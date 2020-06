Nova Zelândia: cidade de Hamilton retira estátua do capitão britânico que lhe deu nome

A cidade de Hamilton, na Nova Zelândia, retirou esta sexta-feira de uma praça a estátua do capitão britânico John Hamilton, um dia depois dos maori terem pedido a remoção do monumento ao homem que matou indígenas e os expoliou de terras no século XIX.

A remoção do monumento, inaugurado em 2013 na ilha norte do país, ocorre depois de um residente maori ter declarado publicamente que planeava derrubá-la durante os protestos anti-racistas que estão agendados para o próximo fim-de-semana na cidade.

A presidente do município, Paula Southgate, admitiu que “um número crescente de pessoas considera a estátua ofensiva do ponto de vista pessoal e cultural”. “Não podemos ignorar o que está a acontecer no mundo”, disse a autarca, citada pela Rádio Nova Zelândia, acrescentando que a estátua não ajuda a criar uma ponte de “tolerância e compreensão entre culturas e a comunidade”.

A remoção da estátua de John Hamilton - que morreu na batalha de Gate Pa, em 1864, contra os Maori - faz parte de um movimento global desencadeado no início deste mês com a morte do afro-americano George Floyd, que deu origem a marchas contra o racismo e à retirada de símbolos considerados ligados à opressão das minorias.

Na Nova Zelândia, há centenas de estátuas que evocam o poder colonial britânico, bem como muitas ruas com nomes de figuras polémicas, incluindo comerciantes de escravos, em contraste com a falta de reconhecimento dado aos maori.

Uma das líderes do Partido Maori, Debbie Ngarewa-Packer, pediu na quinta-feira ao Governo da primeira-ministra Jacinda Ardern para identificar e remover todos os monumentos e nomes de figuras da era colonial que o partido considera racistas. Está incluída na lista uma estátua de James Cook, o navegador que chegou ao país, já que a sua estátua em Gisborne está no mesmo local onde a sua expedição matou indígenas.

“Temos filhos que crescem orgulhosos de quem são, aprendem a nossa história e depois vemos ruas e parques com nomes de racistas que mataram os seus antepassados”, disse a representante dos maori, cujo povo assinou o Tratado de Waitanga com colonos britânicos em 1940, que reconheceu os seus direitos à terra. “Pode não parecer racista para alguns, mas para aquelas que se sentem afectados e para aqueles para quem a história teve mais impacte, parece. Simplesmente parece, e é errado e devemos fazer parte dessa solução”, disse Ngarewa-Packer.

A estátua de Hamilton foi retirada e o director-executivo do conselho da cidade, Richard Briggs, disse que esta é uma oportunidade para “determinar onde e como é que poderá encaixar no futuro da cidade”.