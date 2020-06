Uma volta “deprimente” pelos bairros lisboetas em noite de Santo António

É Junho, mas não há sol no céu lisboeta. É Junho, e mais estranho ainda, são poucos os sinais de festa. “Nem o cheirinho a sardinha se sente…”, comenta Dora Beja, “enfim, para o ano há mais”, respondeu, resignada, Susana Videira. A noite de Santo António ainda não tinha começado e, na deserta rua da Bica de Duarte Belo, o desalento sobrepunha-se à habitual ansiedade e burburinho da tarde que antecede as Festas de Lisboa.

Este ano, a pandemia obrigou a uma noite atípica de Santo António. Nos bairros lisboetas de Alfama e da Bica, o vazio silencioso e a ameaça constante de chuva apoderaram-se, este sábado, das íngremes ruas que a cada Junho se inundam de milhares de pessoas. Desta vez, com os arraiais proibidos para evitar os grandes ajuntamentos de pessoas, as festas são mais particulares e reduzidas. O grelhador e as sardinhas tiveram também de ser confinados e poucas pessoas saíram à rua.

De copo de cerveja na mão, Dora Beja e Susana Videira estavam sentadas em frente a um dos poucos restaurantes abertos na Bica. “Costumamos jantar na Madragoa e só depois é que vimos cá parar”, diz Susana. Desta vez, a pandemia obrigou a mudanças nos planos e, “depois de um tour deprimente, parámos por aqui, pelo menos há música popular”. A rua estava deserta e o ânimo das pessoas estava ao nível dos carris do Elevador da Bica que por ali se move.

Sem cores, sobra o céu cinzento

O bairro não tem o colorido habitual para contrastar com o céu cinzento. Os enfeites, fitas e pendões não se exibem nas varandas. Entre os poucos foliões, o controlo policial faz-se notar um pouco por toda a parte. “Aí vêm eles”, apontou Dora enquanto desce um grupo de agentes. “É uma acção conjunta da PSP, Protecção Civil, Polícia Municipal e Câmara de Lisboa”, explicou ao PÚBLICO o vereador do Desporto, Higiene Urbana e Protecção Civil, Carlos Castro, que integrava o grupo. Até ao final da tarde “tem estado tudo tranquilo”, quando já foram patrulhadas as zonas da Madragoa, da Bica, o Bairro Alto e estão “todos a cumprir”, confirmou um dos polícias.

Sobre o controlo excepcional feito este ano, o vereador realçou ainda a ajuda inesperada de quem normalmente não aparece nesta data, a chuva, que antes da 19h caiu copiosamente sobre a capital. Também por isso, Carlos Castro acredita que esta noite “as pessoas vão ficar em casa”, ora pela chuva e pelas restrições existentes, mas também porque “são poucos os turistas em Lisboa e muitos dos habitantes optaram por sair da cidade”, disse ao PÚBLICO.

Rua acima, Ivan Coelho e Andreia Lopes conversam em pé, amigos ambos na casa dos 30 anos de idade que apareceram na bica para “dar uma volta e beber um copo depois do trabalho, mas está tudo vazio, até no Bairro Alto”. Ivan acrescenta: “Estamos aqui a discutir há uma hora o quão chocante é este cenário”. Por isso, o plano para a noite é também incerto, “aqui vai fechar tudo, vamos tentar noutra zona”, admitiu Andreia.

Tudo tranquilo em Alfama

Em Alfama, porém, a situação não era diferente. “Tudo tranquilo”, disse um polícia no Largo do Chafariz de Dentro. Por estes dias, a Câmara de Lisboa apertou as regras para conter eventos que possam envolver largas concentrações de pessoas e colocar em causa o cumprimento das regras de distanciamento social, recomendadas pelas autoridades de saúde.

Desde quarta-feira e até domingo, os cafés e restaurantes não podem alargar as esplanadas ou colocar à porta grelhadores ou fogareiros. Os cafés e pastelarias passaram a fechar às 19h e só abrem às 8h do dia seguinte. Os restaurantes encerram portas à meia-noite, assim como as Casas de Fado que não podem deixar entrar clientes a partir das 23h.

Estes estabelecimentos estão a ser fiscalizados por cerca de mil agentes da Polícia Municipal e da PSP ao longo destes dias, com “tolerância zero” para incumprimentos.

Adentrando no bairro lisboeta de Alfama, saltam à vista mais pendões e fitas coloridas, mas quando comparadas com outros anos, tanto a decoração como a afluência de pessoas estava muito abaixo do habitual. Na rua de S. Pedro, “isto está como no resto do ano”, afirmou um dos empregados do restaurante Lautasco, no qual só uma mesa da esplanada estava ocupada com a hora de jantar cada vez mais perto.

À espera de clientes

Nas ruas não há quaisquer palcos, tendas ou barraquinhas e as esplanadas montadas e sem gente roubam espaço a transeuntes que não aparecem por ali. De máscara no rosto e com pouco trabalho, os vários empregados de mesa dos restaurantes passam o tempo à porta de olhos fixos nas ruas desertas.

As colectividades sabem que não podem fazer os tradicionais arraiais, por indicação da Câmara de Lisboa e da Direcção-Geral de Saúde. O presidente da Associação de Colectividades do Concelho de Lisboa acredita que serão cumpridas todas as indicações, ainda que isso vá representar sérias dificuldades para os clubes que têm nestas festas o garante do sustento para o resto do ano.

A pandemia tirou-lhes as tradicionais marchas, os desfiles, as festas e jantares. “Muita falta vão fazer. São uma importante fonte de receita para se aguentarem o resto do ano”, diz ao PÚBLICO Pedro Franco.

Existem ainda na capital cerca de 350 colectividades, diz o responsável, mas nos últimos “três, quatro” anos fecharam as portas quase cem. Estes clubes não têm hoje a animação nocturna de outros tempos, mas servem de “centros de dia” para idosos e crianças passarem o seu tempo. Com a pandemia, tiveram de encerrar esses serviços. “Um cafézinho aqui, um cafézinho acolá e no final do dia sempre era alguma receita para o clube”, nota Pedro Franco.

Sem um “fundo de maneio” e sem os proveitos sempre certos das festas de Lisboa, o futuro não é auspicioso: “Algumas colectividades estão aflitas. Há algumas que não vão reabrir”, prevê.

Vai ficar tudo bem?

Em Alfama ouve-se alguma música popular que vai rompendo com o silêncio pouco habitual. O som sai das parcas varandas enfeitadas que sinalizam as casas onde há pequenos arraiais particulares.

Escadarias acima, mas por baixo das escadinhas de São Miguel, está a varandinha da tia Anita, decorada com esmero e com o devido colorido. Entre os típicos enfeites de Santo António, destaca-se um pequeno arco-íris onde está inscrito “vai ficar tudo bem”, uma decoração particular para um Santo António em tempos de pandemia.

No silêncio da rua vazia um jovem perguntou para o lado “é triste, não é?”, ao que a mulher que o acompanha responde “é estranho”. “Dias diferentes”, conclui o homem caminhando em direcção ao Beco das Cruzes, onde começam os primeiros jantares, mas todos dentro de portas.