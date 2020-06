Urbanismo - Ensaio

Apesar da repetição exaustiva da frase “nada será como dantes”, para o geógrafo e economista João Seixas, os tempos trazidos pela pandemia são mais de urgência do que de transformação. No entanto, à medida que o desconfinamento acontece, cresce a vontade de discutir modelos alternativos de progresso para as cidades.