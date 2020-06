De menor tempo de preparação e maior conveniência, as lentilhas são leguminosas que resultam muito bem em saladas, devido à sua forma solta e integra (quando não são excessivamente cozidas, a textura tende a manter-se firme após a confecção), sabor pouco intenso (com notas de frutos secos), e um excelente valor nutricional.

Para fazer esta receita, comecei por cozer as lentilhas com louro e tomilho, para tomarem mais sabor durante o cozimento. Após parte da confecção em lume brando, juntei cebola e cenoura, uniformemente cortadas em cubinhos, e deixei cozer por mais dez minutos, tempo suficiente para as lentilhas ficarem cozidas (evidenciado pelo centro translúcido), e os legumes ligeiramente amolecidos. Depois de escorrer o líquido de cozimento, juntei às lentilhas e legumes um molho à base de mostarda e sumo de limão, nozes e uma quantidade generosa de salsa fresca picada.

Com os legumes e as lentilhas preparados na mesma panela, adicionados nos momentos certos para manter uma textura íntegra e cores vivas e apelativas, minimizamos as etapas de preparação e, em 30 minutos, temos uma refeição. Esta salada pode ser servida por si só, fria ou morna, pode ser acompanhada de outros legumes ou, utilizada para enriquecer restos de arroz ou massa esquecidos no frigorífico. Para além da praticabilidade de ter leguminosas prontas no frigorífico, a preparação antecipada deste prato também beneficia o sabor do mesmo, já que as lentilhas possivelmente absorvem algum sabor do molho.

Por último, esta salada também pode constituir um ponto de partida para outras variações: a salsa e as nozes podem ser substituídas por diferentes combinações de ervas aromáticas frescas e frutos oleaginosos, como manjericão e avelã, hortelã e amêndoa, ou, caju, coentros e sumo de lima em vez do limão (com omissão da mostarda).

Salada de lentilhas e nozes

4 porções

Tempo: 30 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

1 chávena (200 g) de lentilhas – nesta receita foram utilizadas lentilhas verdes

1 folha de louro

4-5 raminhos de tomilho

2 cenouras pequenas, descascadas e cortadas em cubos pequenos

1 cebola roxa, descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de sumo de limão

2 colheres de chá de mostarda Dijon

1 a 2 colheres de sopa de azeite

Salsa fresca picada (cerca de 15 g)

Um punhado (30 g) de nozes, grosseiramente picadas

Sal e pimenta preta a gosto

Procedimento:

1. Lave as lentilhas e coloque-as numa panela juntamente com água, o louro, o tomilho,e uma pitada de sal. Assim que começar a ferver, reduza a intensidade do lume e deixe cozer durante 10 min. Junte os legumes (cenoura e cebola) e coza mais 10 min, até as lentilhas ficarem cozidas, mas, sem começarem a desfazer-se; escorra a água de cozimento e remova o louro e os raminhos de tomilho.

2. Prepare o molho da salada: envolva o sumo de limão, a mostarda, o azeite, uma pitada de sal e pimenta preta numa taça.

3. Envolva o molho nas lentilhas, juntamente com as nozes picadas e a salsa. Prove, e ajuste os condimentos a gosto.

