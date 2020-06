Seguindo os passos de Santo António pela Lisboa em que viveu

Foram apenas cerca de vinte anos os que Santo António viveu em Lisboa, desde o nascimento, que se crê ter sido em 1191 (a data exacta não é conhecida, sabendo-se apenas que foi entre 1191 e 1195), até à partida para o Convento de Santa Cruz, em Coimbra. Vinte anos de uma infância, adolescência e juventude na qual já se manifestava de forma muito evidente a sua vocação – e que são, por isso, suficientes para se poder fazer uma pequena rota de Santo António por cinco igrejas no coração da cidade.

No ano em que se celebra o Jubileu dos 800 anos de Santo António como franciscano, que aconteceu em 1220, o Turismo do Patriarcado, Quo Vadis Lisboa, lança a Rota de Santo António em Lisboa. Inicialmente prevista para arrancar em Março, teve que ser repensada devido à pandemia, e vai agora iniciar-se no dia 11 de Julho, com visitas apenas na parte exterior das cinco igrejas, a começar sempre na Igreja de Santo António de Lisboa. É aí que marcamos encontro com José Manuel Pimenta, da Quo Vadis.

Igreja de Santo António de Lisboa

Da porta, no cimo da pequena escadaria, espreita, para o largo em frente, uma imagem de Santo António. É, diz o nosso guia, a que habitualmente sai na procissão de dia 13, que parte deste lugar onde no século XII existiu a casa da família do santo que nasceu com o nome Fernando Martins de Bulhões.

Se descermos abaixo, à cripta, podemos pisar o chão que seria, na altura, o da casa dessa família de ricos comerciantes lisboetas, numa cidade da qual os muçulmanos tinham sido expulsos há pouco. Foi a este espaço “íntimo, propício à oração”, como sublinha José Manuel Pimenta, que em 1982 desceu o Papa João Paulo II para agradecer ter sobrevivido ao atentado de que fora alvo no ano anterior.

Aí encontra-se, num relicário no centro do altar, uma das três relíquias do santo que esta igreja guarda. Subimos novamente até à nave principal: é aí que podemos ver outras duas peças consideradas milagrosas, a imagem do santo no altar-mor e um quadro que, segundo se diz, constitui a mais fiel representação do que seria o rosto verdadeiro do Santo António. Ambas sobreviveram ao terramoto de 1755, que arrasou Lisboa, incluindo a igreja que aqui existia antes desta no local onde pelo menos desde o século XV tinha sido edificada uma capela.

O templo onde agora nos encontramos data de 1757, e, conta José Manuel Pimenta, devido à devoção pelo santo, foi das primeiras igrejas da cidade a reunir contribuições suficientes para poder ser reconstruída. Se prestarmos atenção, vemos em algumas das decorações do interior a presença de bolotas – uma referência ao apelido da família Bulhões. Ao lado, fica o Museu de Lisboa – Santo António, onde se pode mergulhar mais a fundo na história do santo.

Sé de Lisboa

Situada a poucos passos da casa onde nasceu Santo António, a Sé foi o local onde, numa escola adjacente, o jovem Fernando fez os seus primeiros estudos, iniciando-se na gramática e, certamente, lançando as raízes do que viria ser a capacidade de oratória que o tornaria mundialmente famoso e admirado.

O local mais importante ligado a Santo António no interior da Sé é a pia baptismal situada à esquerda de quem entra. O nosso guia chama a atenção para o baixo-relevo em latim onde se lê precisamente que a criança que viria a ser o santo recebeu ali o baptismo. Outro detalhe interessante (mas que no dia da visita da Fugas não foi possível ver porque o acesso, no caminho para o coro, encontrava-se fechado) é uma cruz gravada na pedra, acredita-se que pela mão do próprio Santo António (existem outras semelhantes em São Vicente de Fora). “Ele tinha uma grande devoção por Cristo crucificado e fazia com o dedo o sinal da cruz na pedra, por isso temos, na Sé e no Mosteiro de São Vicente, cruzes que ficaram marcadas e que permanecem 800 anos depois.”

São João da Praça

São mais meia dúzia de metros que é preciso percorrer para se chegar à igreja de São João da Praça, erguida em 1789 sobre o lugar onde terá existido uma capela consagrada a São João Degolado, mandada edificar pelo pai de Santo António e destruída pelo terramoto de 1755. A obra seria um agradecimento pelo milagre, atribuído ao santo, de ter salvado o pai da morte, depois de este ter sido condenado por homicídio. O patíbulo onde deveria morrer encontrava-se neste local, mas a suposta intervenção do filho permitiu que ele fosse inocentado.

Mosteiro de São Vicente de Fora

Desta vez é necessário andar um pouco mais para chegarmos ao mosteiro dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, o magnífico Mosteiro de São Vicente de Fora, onde Fernando entrou com cerca de 15 anos. É possível ver a Capela de Santo António, no local onde se crê que tenha sido a sua cela durante os anos que aí estudou, antes da partida para Coimbra, onde se tornaria franciscano, abandonando então o nome de Fernando para se passar a chamar António.

Capela do Vale de Santo António

A última paragem da rota é na discreta capela situada na Rua do Vale de Santo António, entalada entre o casario e datada de 1780. Acredita-se que terá sido aí que o santo parou para descansar quando se dirigia ao rio Tejo para embarcar para o Norte de África na viagem que o levaria definitivamente de Portugal e, por entre peripécias várias, o conduziria até Itália, onde viveu e morreu, na cidade de Pádua, a 13 de Junho de 1231, ainda não tinha feito 40 anos.

Em breve, o percurso do santo de Coimbra a Lisboa Os serviços de turismo do Patriarcado, criados em 2016, são os responsáveis pela dinamização da rota de Santo António e por várias outras actividades ligadas ao património religioso da cidade de Lisboa. Em 2017 lançaram um livro, Guia das Igrejas – Lisboa Cidade, em português e inglês, o primeiro volume de um levantamento de todas as igrejas ligadas ao Patriarcado. Estão a ser preparados os restantes volumes, que incluem a região ocidental (Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora), a oriental (de Odivelas à Azambuja) e a região oeste (de Mafra à Nazaré). A par disso, revela José Manuel Pimenta, da Quo Vadis, está a ser estudada uma outra rota ligada à história do Santo António, no âmbito do Jubileu que agora se comemora. O objectivo é traçar o caminho que o santo percorreu entre Coimbra e Lisboa, cidade à qual voltou para embarcar com destino a Marrocos, depois de ter ficado profundamente impressionado pela chegada a Coimbra dos corpos de cinco frades franciscanos que tinham sido martirizados no Norte de África. “No estudo que estamos a fazer encontrámos algumas aldeias e vilas com marcos a dizer ‘Santo António passou por aqui’ e algumas delas vieram preencher os vazios que tínhamos neste percurso”, conta. Ainda não há data prevista para o lançamento desta rota. Mas para a Rota de Santo António em Lisboa está tudo pronto: o arranque acontece dia 11 de Julho e haverá visitas, gratuitas, às 10h, a 8 de Agosto, 12 de Setembro, 10 de Outubro, 14 de Novembro, 12 de Dezembro e 9 de Janeiro de 2021. Devido à pandemia de covid-19, foi necessário limitar os grupos a um máximo de oito pessoas de cada vez, mas a Quo Vadis está a analisar a possibilidade de realizar duas visitas diárias, sem entrada nas igrejas. Quem quiser ouvir a história e obter toda a informação necessária pode depois visitar a igreja separadamente, podendo também descarregar para o telemóvel a aplicação da Quo Vadis, que guiará a visita. Quo Vadis

