Haverá Tempo: filme do Centro de Portugal conquista prémio nos Estados Unidos

“Com esta campanha, associamo-nos ao enorme esforço do país na sensibilização de todos. E também na criação de esperança, tão necessária nos dias que vivemos.” Foi assim que Pedro Machado, presidente da entidade regional de turismo que agrupa cem municípios do Centro, anunciou o lançamento do vídeo em Março. Haverá Tempo foi agora premiado no 53.º Festival Internacional de Filme e Vídeo de Los Angeles, nos EUA.

“São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras”, refere o texto do vídeo promocional.

Em Los Angeles, o vídeo recebeu o Certificado de Excelência Criativa, na categoria Responsabilidade Social, confirmou em comunicado o Turismo do Centro. Ao festival concorreram mais de mil filmes, produzidos por 26 países, em diversas categorias.

O vídeo tem 50 segundos e era a parte central de uma campanha que, resumidamente, apelava a todos os turistas que, por aquela altura, “ficassem em casa, dando nota de que ‘haveria tempo’ para conhecer ou regressar ao Centro de Portugal”, assim “a fase aguda da doença fosse ultrapassada”.

“Haverá tempo para viajar, para correr, para voar”, ouve-se no vídeo. “É, por isso, um filme que é muito mais do que um simples veículo de promoção turística, mas que passa uma verdadeira mensagem de responsabilidade social”, diz Pedro Machado, citado em comunicado.

“Dissemos que haveria tempo de sair e regressar ao Centro de Portugal, e esse tempo, felizmente, já chegou, como se comprova pela retoma turística em curso na região”, remata o presidente do Turismo Centro.

Já em Maio, a antecipar o retomar dos passeios, foi lançado Chegou o Tempo, vídeo e campanha anunciados como tendo um carácter “motivacional”, “patriótico” e de “apelo à cidadania”.