Peso da despesa pública no PIB vai ter a maior subida desde 1953

Num cenário em que, um pouco por todo o mundo, os Estados tentam substituir e apoiar um sector privado estagnado por causa da pandemia, o peso da despesa pública em Portugal deverá regressar este ano, de acordo com as contas do Governo, para valores muito próximos de 50% do Produto Interno Bruto (PIB), invertendo a tendência dos últimos anos e registando a maior subida num ano desde pelo menos 1953.

