Sporting vence Paços e pressiona Sp. Braga na luta pelo pódio

O Sporting venceu o Paços de Ferreira, por 1-0, nesta sexta-feira, em jogo da ronda 26 da I Liga. No segundo jogo pós-suspensão do campeonato, os “leões” venceram em Alvalade com um golo de Jovane Cabral, de livre directo. Com este resultado, a equipa de Rúben Amorim iguala os 46 pontos do Sp. Braga, na luta pelo pódio da I Liga – os minhotos ainda vão jogar nesta ronda –, enquanto o Paços não aproveita o empate do Portimonense e a derrota do Marítimo para ganhar algum fôlego adicional na fuga à despromoção.

Nesta sexta-feira, com Borja e Wendel nos lugares que tinham sido ocupados por Mathieu e Battaglia em Guimarães, o Sporting entrou em campo novamente com vários jovens: o já prometido Matheus Nunes, mas também Eduardo Quaresma, Jovane Cabral e Camacho.

A primeira parte, globalmente dominada pelo Sporting, não trouxe muitas oportunidades de golo, mas, já perto do intervalo, houve alguma acção: Murilo falhou para o Paços em boa posição, aos 34’, e Sporar falhou para o Sporting, também em boa posição, aos 38’. E esta foi mesmo a melhor ocasião de golo do jogo, após um passe de Vietto para o esloveno.

Logo a abrir a segunda parte, Jovane tirou um adversário do caminho e tentou servir Sporar, mas o passe não chegou ao destino - seria uma finalização fácil para o avançado.

Aos 64’, veio o golo. Jovane Cabral teve a oportunidade de bater um livre directo e rematou com precisão. A bola bateu na barra, entrou na baliza, saiu e, apesar de Sporar ter feito a recarga, o golo foi mesmo atribuído ao jovem extremo.

Três minutos depois houve penálti para o Paços de Ferreira. Rui Costa viu uma falta de Borja sobre João Amaral, que ia rematar à baliza, mas, com recurso ao VAR, acabou por reverter a decisão, entendendo, provavelmente, que o puxão na camisola do jogador pacense não foi suficiente para dificultar a acção do médio.

Até ao final, Luís Maximiano ainda salvou duas vezes o Sporting de sofrer um golo e Jovane ainda atirou à trave, mas o resultado não mais se alterou.