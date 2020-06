Sporting: Matheus Nunes será aposta para continuar

Dele Frederico Varandas disse que iria pagar os dez milhões de euros que o Sporting investiu na contratação de Ruben Amorim e o técnico “leonino” parece empenhado em provar isso mesmo. Matheus Nunes, jovem médio brasileiro que até há poucos meses estava na equipa de sub-23, vai manter o lugar no “onze” titular dos “leões” na recepção ao Paços de Ferreira (21h15, SPTV1), em jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga, a segunda do pós confinamento e o primeiro encontro que Alvalade recebe no pós confinamento.

O médio de 21 anos foi titular frente ao Vitória de Guimarães, jogou 66 minutos antes de dar o lugar a Doumbia e terá feito o suficiente para Amorim o manter no “onze”, mesmo após a recuperação de Wendel. Mas pode até dar-se o caso de os dois poderem jogar ao mesmo tempo, como referiu o técnico dos “leões”: “Todos os jogadores do Sporting são compatíveis. Depende do jogo, depende da semana deles, depende mais deles do que de mim.”

Matheus foi um dos jovens da formação promovidos por Ruben Amorim em Guimarães. Para além do brasileiro, também Eduardo Quaresma foi titular no eixo da defesa num “onze” que teve mais três jogadores “made in” Alcochete - Maximiano, Camacho e Jovane. E se jogam, diz Amorim, é porque merecem: “Estou a apostar em jovens porque demonstraram valor. Eles dão boas respostas e são bastante adultos a receber a mensagem do treinador. Os melhores estão a jogar neste momento.”

Este jogo em que o Sporting (quinto, 43 pontos, igual a Famalicão e com menos três que Sp. Braga) tenta manter-se na corrida pelo terceiro lugar será o primeiro em Alvalade no regresso do futebol após três meses de paragem e, como têm sido todos os outros, será à porta fechada. Não haverá aplausos nem cânticos, mas também não se ouvirá contestação a Frederico Varandas, como tem acontecido com frequência esta época. Amorim diz que, ainda assim, prefere jogos com adeptos: “Preferia ter um jogo com adeptos, mesmo contra a equipa e contra a direcção. Os jogadores só têm uma função, ganhar, e se ganharam tudo muda. Seja para dizer mal, para gritar, o futebol é sempre melhor com adeptos.”

Depois do empate (2-2) em Guimarães, os “leões” terão pela frente um Paços de Ferreira que desconfinou com uma vitória em Vila do Conde, por 2-3, sobre o Rio Ave e ganhou alguma margem de manobra na luta pela manutenção (16.º, 25 pontos, mais cinco que o Portimonense). Tal como aconteceu em Vila do Conde, Pepa não quer sair de Lisboa a zeros. “Queremos subir na tabela, pôr em prática aquilo em que incidimos o nosso trabalho e trazer pontos de Lisboa”, garantiu o técnico do Paços.