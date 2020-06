Seleccionador procura-se: federação inglesa publica anúncio para a equipa feminina

Phil Neville vai cumprir o plano inicial e abandonar em breve o cargo de seleccionador da equipa feminina de Inglaterra. O contrato de três anos chega ao fim no próximo Verão e o antigo jogador do Manchester United pretende dar um novo rumo à carreira. A Federação inglesa (FA) não perdeu tempo e já está em campo à procura de um sucessor ou uma sucessora. O método é que é pouco ortodoxo: o organismo publicou um anúncio no site, aberto a todos os interessados que cumpram os requisitos exigidos.

As condições impostas pela FA são bastante concretas. É necessário que o candidato (ou candidata) possua uma licença UEFA A, tenha experiência de treino e desenvolvimento de jogadores de elite, capacidade de liderança, experiência de trabalho com jogadores seniores de alto rendimento, noção das exigências do futebol de clubes e de selecções, experiência de participação em provas de alta competição, conhecimentos profundos ao nível técnico, táctico e estratégico, capacidade para implementar planos individuais e um entendimento claro do DNA de Inglaterra.

Estas são exigências capitais para a função, mas existem outras que as complementam. A saber: licença UEFA Pro, experiência como treinador principal de uma equipa feminina, conhecimento do futebol feminino e um passado como jogador ou jogadora. Embora o concurso seja totalmente aberto, a verdade é que o preenchimento destes requisitos acaba por reduzir o campo de recrutamento.

Em bom rigor, o contrato de Phil Neville só expira em meados de 2021, mas é muito pouco provável, tendo em conta os efeitos da pandemia de covid-19, que volte a orientar a selecção feminina de Inglaterra. Nesse sentido, a FA colocou-se de imediato em campo para poder acautelar a transição como a suavidade possível, tendo em vista o Campeonato da Europa de 2022 e, posteriormente, o Mundial de 2023, na lógica de reforçar as aspirações de Inglaterra (actual 6.ª selecção do ranking da FIFA).

De acordo com a imprensa inglesa, entre o rol de candidatos/candidatas mais bem posicionados(as) contam-se a seleccionadora norte-americana Jill Ellis, que é britânica, a treinador do Chelsea, Emma Hayes, e a seleccionadora dos Países Baixos, Sarina Wiegman. Mas a verdade é que, até 30 de Junho, este concurso para um emprego a tempo inteiro continua a aceitar candidaturas. E promete, entre outras regalias, “um salário competitivo para o candidato indicado”.