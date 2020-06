Jovane, o herói do Sporting desconfinado

Foi uma pena que Alvalade estivesse sem gente nas bancadas. Teria, por certo, explodido em aclamação pelo momento de grande espectáculo proporcionado por Jovane Cabral e que valeu o triunfo ao Sporting, por 1-0, sobre o Paços de Ferreira, em jogo da 27.ª jornada da I Liga. Um tiro indefensável e certeiro do jovem nascido em Cabo Verde que deu os três pontos aos “leões” perante um adversário que se bateu sem complexos e que fez muito por sair de Lisboa com alguma coisa no bolso. Mas foi o jovem Sporting de Rúben Amorim a ficar com tudo.

Amorim quer transportar o futuro do Sporting para o presente. A cada jogo, isso vai sendo cada vez mais evidente nas suas escolhas. Deixar um jogador como Jérémy Mathieu de fora “por opção” é um sinal dos novos tempos, indiciando que está a terminar a era do central francês no Sporting. Outro sinal é a aposta consistente em jogadores como Eduardo Quaresma ou Matheus Nunes (que repetiram a titularidade), mais a confiança em Maximiano, Camacho e Jovane e os minutos dados a Nuno Mendes (que se estreou aos 17 anos) e Gonzalo Plata. Se o Sporting ganhar já com eles, os jovens, tanto melhor.

Positivo/Negativo Positivo Jovane Cabral Tem sido a figura deste Sporting pós-confinamento. Marcou um grande golo de livre directo e ainda atirou outra bola à trave, mesmo a fechar o jogo.

Positivo Maximiano Na altura em que o Paços carregou mais, o jovem guarda-redes segurou a vitória com várias defesas importantes.

Positivo Paços de Ferreira Apesar da derrota, uma exibição colectiva muito boa para uma equipa muito bem armada por Pepa. Merecia mais. Negativo Borja Ficou com o lugar de Mathieu no trio de centrais, mas sem a qualidade do francês. E esteve envolvido num lance polémico com João Amaral, que por pouco não deu penálti.

O Paços foi tudo o que se esperaria. Uma equipa solidária, consistente e muito bem preparada para jogar contra este Sporting de vocação ofensiva. Um bloco alto e pressionante a tentar baralhar a construção ofensiva dos “leões” e um segundo bloco mais atrás para varrer as aproximações à área. E a verdade é que pouco se viu na primeira parte, com apenas uma oportunidade para cada lado.

Aos 32’, Murilo falhou um remate quando estava isolado perante Maximiano após grande cruzamento de João Amaral. Aos 38’, Sporar atirou por cima após grande passe de Vietto, com a acção do esloveno a ser estorvada pela proximidade de Maracás e a saída rápida do guardião Ricardo Ribeiro.

Na segunda parte, o jogo não mudou muito de tom. Com o Sporting a tentar atacar e o Paços a responder sempre bem. Só não teve resposta para o que aconteceu aos 64’. Wendel levou a bola até à área pacense e acabou por ser derrubado por Diaby. Jovane avançou para o livre directo, acertou na trave e a bola bateu do lado de dentro da baliza. Ainda saiu e Matheus voltou a metê-la lá dentro, mas o golo foi mesmo do extremo cabo-verdiano, que se tem exibido a grande altura neste Sporting desconfinado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os “leões” nem tiveram tempo para saborear o golo. Três minutos depois, ficaram algum tempo em suspenso até perceberem o que iria sair de um lance entre Borja e João Amaral. Numa primeira análise, o árbitro Rui Costa marcou penálti, mas, aconselhado pelo VAR, reverteu a decisão, para grande frustração de Pepa – o técnico do Paços ficou de braços abertos a questionar a decisão. Depois do momento de frustração, a equipa nortenha foi em busca de outro resultado e chegou a ter oportunidades para o alcançar.

Esta foi uma altura em que brilhou outro jovem “leão”. Maximiano tinha sido réu em Guimarães, desta vez foi herói ao deter vários remates perigosos e mais um exemplo desse futuro que o Sporting tem pressa que seja presente.