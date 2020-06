Padre António Vieira: uma vida em tensão, um legado em discussão

“Descoloniza”, escreveram no pedestal da estátua de Padre António Vieira, vandalizada por estes dias no Largo Trindade Coelho. A mesma tinta vermelha foi aplicada na boca, nas mãos e no hábito do missionário jesuíta do século XVII, figura de absoluto destaque da cultura e das letras portuguesas, exacerbado oficialmente como pioneiro na defesa dos direitos humanos. A tinta vermelha na estátua firmou de forma evidente a visão contrária: está manchado de sangue o legado de António Vieira — mensagem acentuada pelo coração pintado no peito das três crianças ameríndias esculpidas a seus pés.

