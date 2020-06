Já há uma dramaturgia da covid-19: nove teatros europeus estreiam on-line peças sobre este tempo “estranho”

“Como é o dia-a-dia daqueles que têm de continuar a sair para o trabalho agora que está tudo virado do avesso?” Foi com base nesta pergunta que o Real Teatro Dramático (Dramaten), da Suécia, criou Stories from Europe: Crisis and Reflection, projecto colaborativo que reúne nove teatros europeus e que teve a sua estreia digital esta sexta-feira, 12 de Junho. Para o efeito, foram entrevistados “enfermeiros, empregados de limpeza, taxistas e outros trabalhadores espalhados pelo continente” que, devido à natureza das suas profissões, tiveram de saltar para a perigosa linha da frente no combate ao surto de covid-19. Num tempo “extremamente estranho”, estas pessoas foram convidadas a partilhar as suas inquietações e a “falar do coração”.

A iniciativa juntou ao Dramaten instituições como o Berliner Ensemble (Berlim, Alemanha), o Thalia Theater (Hamburgo, Alemanha), o Burgtheater (Viena, Áustria), o Teatro Real Dinamarquês (Copenhaga, Dinamarca), o Teatre Lliure (Barcelona, Espanha), o Katona József Theatre (Budapeste, Hungria), o National Theatre (Londres, Inglaterra) e o Teatro Stabile di Torino (Itália), membros da rede Mitos21. Entre monólogos de cansados funcionários de supermercados, taxistas que gostam mais das suas rotinas agora que as ruas estão vazias, polícias que não conseguem compreender por que motivo os italianos têm “tanta dificuldade em cumprir as regras” ou uma jovem mulher que não pode estar com a sua avó doente, estas instituições transformaram os testemunhos existenciais que ouviram, adaptados por dramaturgos locais, em vídeos íntimos e contemplativos em que diferentes actores e actrizes dão voz à intranquilidade que o novo coronavírus transformou em norma.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tenho de explicar aos meus pacientes que eles podem ter de se sujeitar a um ventilador. Isto é muito delicado, porque os mais velhos podem não resistir à ventilação. Tenho de comunicar isto tudo empaticamente, sem criar pânico. Tenho de falar sobre a possibilidade da morte de uma maneira que seja natural”, explica um médico, interpretado por um actor do Berliner Ensemble, em Der Zweifel (“A Dúvida”). “Por esta altura, grande parte do nosso apoio psicossocial é dada só por telefone ou videoconferência. O que é que acontece? Muito do trabalho que fazemos perde-se. Do outro lado da linha, alguém pode estar a chorar muito baixinho, e eu não consigo apanhar esta reacção muito comum”, confessa, por outro lado, um assistente social que trabalha com jovens em situações precárias, no vídeo Lunch Break, do Thalia Theater. Histórias que se multiplicam neste “novo normal”, como alguns lhe chamam, ou nesta “nova ordem mundial”, conforme sugerem outros.

São 17 os monólogos que vão ser transformados em vídeos, 13 dos quais foram já divulgados. A série Stories from Europe: Crisis and Reflection pode ser visualizada aqui.