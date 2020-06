gnration reabre com jazz, cinema e residências artísticas

O gnration, em Braga, regressa ao activo no dia 3 de Julho, com um concerto do saxofonista britânico Andy Sheppard e do baterista português Mário Costa. Em comunicado, o equipamento afirma que este concerto marcará o arranque da sexta edição do ciclo Julho é de Jazz, abrindo caminho às apresentações seguintes, que serão distribuídas pelas primeiras quatro sextas-feiras desse mês.

Neste regresso à actividade, o gnration apresenta um programa cultural bimestral, ao contrário da habitualmente adoptada periodicidade trimestral, uma alteração imposta pelo surto de covid-19.

Para além do ciclo de jazz, fazem parte do programa de Julho e Agosto a quinta edição do Cinema no Pátio, uma nova exposição do investigador Diogo Tudela e oito residências artísticas dos projectos vencedores dos Laboratórios de Verão, programa de apoio à criação artística.

No Julho é de Jazz de dia 10 actua o quarteto formado pelos saxofonistas Rodrigo Amado e Ricardo Toscano, com o baterista João Lencastre e o contrabaixista Hernâni Faustino. No dia 17, sobem ao palco o pianista João Paulo Esteves da Silva e o baterista Pedro Melo Alves. O encerramento do ciclo, no dia 24, caberá aos Lokomotiv, grupo fundado e liderado por Carlos Barretto, que integra igualmente o guitarrista Mário Delgado e o percussionista José Salgueiro.

Quanto a Agosto, o Cinema no Pátio apresentará, ao ar livre, como sempre, quatro filmes que se debruçam sobre a viagem como uma das matrizes essenciais da arte cinematográfica. Viagem a Itália (1954), de Roberto Rossellini, Nostalgia (1983), de Andrei Tarkovsky, Em Trânsito (2018), de Christian Petzold, e Ao Correr do Tempo (1975), de Wim Wenders, são as quatro longas-metragens a que o público poderá assistir, gratuitamente, nas noites de 6, 13, 20 e 27 desse mês. As exibições arrancam pelas 21h30 e realizam-se no pátio exterior do gnration.

Resta uma menção às oito residências artísticas que o espaço vai proporcionar, resultantes do programa Laboratórios de Verão, uma iniciativa destinada a artistas ou colectividades de Braga que se proponham a desenvolver conteúdos artísticos originais nos domínios da música, da arte e da tecnologia.