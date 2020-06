Banda-sonora de um levantamento

Acontece à sexta canção, Walking in the snow. O sample de vozes em grito (uma manifestação?) a entrarem no compasso, o sintetizador a distorcer enquanto o subgrave nos rodopia no cérebro. E então ergue-se uma mancha orquestral sinistra, e então Killer Mike dispara os seguintes versos: “You so numb you watch the cops choke out a man like me/ Until my voice goes from a shriek to whisper, ‘I can’t breathe’”.

