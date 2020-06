Que factores controlam a altura das montanhas?

Afinal, o que controla a altura das montanhas? Num artigo publicado na última edição da revista científica Nature, três cientistas da Alemanha sugerem uma nova resposta a essa questão: não são sobretudo a erosão e o desgaste das montanhas que determinam a altura de cordilheiras montanhosas. Para a equipa, isso acontece devido a um equilíbrio de forças na crosta terrestre.

“É de conhecimento comum que as cordilheiras montanhosas foram criadas por forças tectónicas, mas a forma como a sua altura é mantida é hoje assunto de debate”, começa por escrever num comentário sobre este trabalho também na Nature Kelin Wang, investigador do Centro de Geociência do Pacífico e que não fez parte do trabalho. O investigador refere que a visão mais aceite actualmente é que a erosão controlada pelo clima limita a altura de cordilheiras montanhosas. Num comunicado sobre o trabalho, também se realça que tem sido debatido se a altura das montanhas é sobretudo determinada por processos tectónicos no interior da Terra ou por processos erosivos que esculpem a superfície da Terra.

Para trazer novos dados a esse debate, uma equipa de cientistas do Centro de Investigação Alemão para Geociências e da Universidade de Münster (ambos na Alemanha) recolheu dados da literatura científica sobre a fricção na subsuperfície de cordilheiras montanhosas com diferentes alturas – como os Himalaias e os Andes – e calculou as forças ao longo de diferentes limites das placas tectónicas.

Desta forma, conseguiu-se perceber que nas montanhas activas a força nos limites das placas e as forças que resultam do “peso” e da altura das montanhas estão em equilíbrio. A equipa destaca que esse equilíbrio existia em todas as cordilheiras montanhosas estudadas, apesar de estarem localizadas em diferentes zonas climáticas com diferentes taxas de erosão.

Kelin Wang considera que esta investigação traz um “argumento crucial no debate sobre a altura das montanhas”, mas que há ainda muitas questões em aberto e que os resultados se aplicam, pelo menos, a cordilheiras montanhosas que estão perto dos limites convergentes das placas tectónicas.