Criada uma “bola de células” que imita o princípio de um corpo humano

Chama-se gastrulóide e se o nome lhe parece familiar é porque vem da palavra “gastrulação”, a designação de uma etapa importante do desenvolvimento de um embrião. Recorrendo a células estaminais humanas, uma equipa de cientistas conseguiu criar um aglomerado incompleto de células (sem a capacidade de formar um cérebro) que imita esta fase crítica do desenvolvimento de um embrião humano, entre as 18 e os 21 dias. A revista Nature desta semana apresenta ao mundo o novo modelo de estudo chamado “gastrulóide humano”, que permite que os investigadores observem os processos subjacentes à formação do plano do corpo humano, algo que nunca foi possível observar directamente antes.

