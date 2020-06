Covid-19: DGS permite arraiais, desde que regras sejam cumpridas

A directora-geral da Saúde defendeu esta quinta-feira que os arraiais se podem realizar, mas em moldes diferentes dos anos anteriores, uma vez que terão de cumprir as regras estabelecidas para minimizar a disseminação do novo coronavírus.

“Nada impede que haja uma esplanada, que essa esplanada tenha música e que essa música seja acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas”, disse Graça Freitas, durante a conferência de imprensa diária de actualização da informação relativa à infecção pelo novo coronavírus.

No entanto, sublinhou, é preciso cumprir as regras de distanciamento social: “É uma nova normalidade. As coisas podem fazer-se, mas com regras”.

A directora-geral da Saúde referiu que, neste momento, já estão a funcionar “esplanadas óptimas, com muitas pessoas”, que cumprem as regras e por isso “o risco é mínimo”, mas “há outras situações em que as pessoas se juntam demasiado”, sendo que em sítios públicos como esplanadas, ajuntamentos de pessoas e situações de convívio “muitas vezes estamos a conviver com perfeitos desconhecidos”, pelo que “temos que pensar que não conhecemos o seu estado infeccioso” e “tomar cuidado”.

Na quarta-feira, a ministra da Presidência afirmou que as autoridades iriam garantir que não se iriam fazer arraiais e festas populares, mesmo que fossem promovidas informalmente por estabelecimentos com licença para funcionar.

Presente na conferência de imprensa da Direcção-Geral da Saúde (DGS) de quarta-feira, Mariana Vieira da Silva salientou que “desconfinamento não significa normalidade” e lembrou que “festas populares e arraiais estão expressamente proibidos”.

A justificação para esta proibição prende-se com “as regras de distanciamento social”, que impedem a realização de festas, mesmo privadas, que “têm sido pontos problemáticos nas últimas semanas”, disse a ministra.

Questionada esta quinta-feira se os arraiais estão ou não proibidos, Graça Freitas respondeu: “Um café pode ter uma esplanada, uma esplanada pode ter um grelhador, o grelhador pode ter sardinhas, isso não impede as pessoas todas que observem as regras, que será um arraial diferente do arraial do ano passado”.

Portugal regista esta quinta-feira 1504 mortes relacionadas com a covid-19, mais sete do que na quarta-feira, e 35.910 infectados, mais 310, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1497 mortes, constatou-se um aumento de óbitos de 0,46%. Já os casos de infecção subiram cerca de 0,9%

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos (14.161), há mais 283 casos de infecção do que na quarta-feira (cerca de 2%).