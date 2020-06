Alunos internacionais valem 20 milhões no superior e covid-19 ameaça receita

Rotas aéreas suspensas, consulados a meio-gás e um medo global da covid-19 são alguns dos motivos que causam apreensão no ensino superior, porque põem em causa a capacidade de atracção de alunos estrangeiros no próximo ano lectivo. O facto de o número de candidaturas apresentadas até ao momento estar ao nível do ano anterior não acalma os responsáveis, que começam a fazer contas a eventuais prejuízos. Os estudantes internacionais valem cerca de 20 milhões de euros em receitas anuais para as universidades e politécnicos. Em Coimbra, onde já se passou da fase das candidaturas para a das inscrições, há quebras de 20% a registar.

