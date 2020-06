Portugal, país conformado com a sua mediocridade

Portugal tem falta de muita coisa, mas a maior delas é a ambição. Somos um país conformado com a sua pobreza relativa, com a sua falta de meios, com a sua posição na cauda da Europa, com a sua mediocridade. Isso parte-me o coração. Mesmo para aqueles que acham – como eu acho – que a experiência da “geringonça” foi um sucesso político, o que é que ela realmente ofereceu ao país? O primeiro superavit da história da nossa democracia, sustentado numa engenhosa filigrana financeira montada pela equipa de Mário Centeno, que combinou cativações, pequenos crescimentos económicos, diminuição do desemprego à base de baixos salários e um equilíbrio altamente habilidoso entre devolução de rendimentos e impostos indirectos.

