A máscara e a mentalidade mágica

Mais vale estarmos a três metros do outro sem máscara, do que estarmos a um metro com máscara. A máscara rouba-nos o oxigénio e não evita os aerossóis, limita a sua expansão mas torna-os mais densos. A máscara deve ser usada se não houver outro remédio, não protege os olhos e, usada no pescoço ou na boca, e atirada para o chão, dá uma sensação de protecção semelhante ao esculápio do Carmo. Deve ser usada, bem, quando for útil, e não como amuleto.

Maria Antónia Ribeiro, Lisboa

As moratórias não são para todos

As moratórias de crédito para o cidadão comum têm de ser pagas, mais cedo ou mais tarde. Inexoravelmente. O nosso dinheiro à guarda da Segurança Social (SS), fruto dos nossos descontos, que tem servido para os patrões pagarem parte do layoff, não obedece a moratória, nem para as grandes empresas. Porquê? Não deixa de ser extraordinário os trabalhadores sujeitos a este regime estarem a ser onerados com o seu próprio dinheiro!

Quem quer a descapitalização da SS? Relembremos que os seguros privados espreitam a oportunidade para tomar o lugar e as funções da Segurança Social... Os apoios prometidos para combater a covid-19 ainda não chegaram a todos. Há contribuintes a desesperar pelo reembolso do IRS e abundam os desempregados que não receberam o subsídio a que têm direito. A fome não espera!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A poderosa EDP

O director deste jornal que por regra costuma oferecer aos seus leitores, (como não podia deixar de ser), editoriais oportunos, objectivos e esclarecedores, engana-se redondamente ao deixar escrito que as recentes decisões do Ministério Público (MP) “pouco mais causam nos cidadãos que um simples encolher de ombros”.

Poder-se-á admitir que face ao crónico adiamento dos processos judiciais nos nossos tribunais, o bom povo se torne descrente e em consequência até indiferente. Mas não creio que no caso da poderosa EDP, onde nas estruturas sociais abundam nomes de prestigiados e bem remunerados ex-políticos, a argúcia popular não tenha já deitado o olho e aguarde impaciente o desfecho do processo que já vai longo demais. É que são seis anos de investigação à acção destes gestores, três dos quais na condição de arguidos, o que imprime ao processo uma suspeita de maior gravidade. Aguardemos pois serenamente a decisão do magistrado judicial, que se vier dar resguardo à proposta do MP, a confiança dos portugueses na justiça virá de novo ao de cima e os prevaricadores terão o que merecem.

José Manuel Pavão, Porto

​Sai Centeno entra Leão

Espero que o novo ministro das Finanças tenha uma entrada de leão na defesa dos interesses de Portugal face ao poder bruxelense. João Leão não vai ter vida fácil. António Costa e Silva pode ser a sua muleta. A saída de Mário Centeno do Governo era mais do que esperada. A polémica sobre o Novo Banco foi cereja em cima do bolo para o ex-ministro das Finanças. Afinal, Centeno não é brinquedo de corda de Marcelo. Não se entende a subserviência do chefe do Governo ao chefe do Estado. Não lhe fica bem meter o “bedelho” em tudo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim