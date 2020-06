E tudo o George levou…

Os acontecimentos em torno da trágica morte de George Floyd vieram acordar as massas. E ainda bem, apesar de ter sido necessária a perda desta vida.

As ondas de choque dentro e fora dos EUA não se fizeram esperar. É velha de séculos a luta pela emancipação e total afirmação dos afrodescendentes naquele país como, aliás, em todo o mundo. Parece que já uma boa parte se esqueceu de Robben Island e do “apartheid”. E também é um facto que a luta de quem é diferente, por direitos – e deveres – iguais merece todo o nosso apoio. Coisa diferente é o oportunismo que amiúde surge para, a coberto destas legítimas manifestações de repúdio, se saquear, furtar e até matar. Isso é a negação do que baseou a luta. Isso é simplesmente crime – e do mais vil que pode existir –, que deve ser reprimido e condenado, sempre com as exigências de proporcionalidade de actuação policial que qualquer Estado de Direito consagra.

Mas devemos ser muito claros na classificação e na condenação de tais actos como crime, para que se não legitime um espírito anarquizante que vai fazendo o seu aparecimento. Nunca deixou de existir esta lírica concepção da sociedade. O seu perfume sedutor assemelha-se ao dos populismos e nacionalismos de direita. E alimentam-se de actos como este. Veja-se a patética posição do representante pátrio destes últimos, que votou contra o pesar que o Parlamento desejava exprimir pela morte de Floyd, visto não se ter tido idêntica atitude nas mortes de vários polícias.

Sempre achei os votos deste tipo um instrumento de utilização desejavelmente parcimoniosa, sob pena de nada valerem. Creio termos há muito chegado a esse ponto. Simplesmente, lamentar a morte de alguém da forma brutal e claramente criminosa como ocorreu em nada é impedido por se não ter lamentado outras mortes. Sendo exacto que todas as vidas valem o mesmo, politicamente, o sentido do modo como são ceifadas é muito diverso. E nesse voto ia uma condenação clara do racismo.

Da falta de ar de George, os EUA acordaram para uma falta de ar da sua democracia, que ameaça estiolar. Mas, se assim é, julgo importante chamar a atenção para os exageros que acontecimentos desta magnitude muitas vezes comportam.

O primeiro é dizer-se que toda a gente é racista. Não o é, sendo certo que o racismo sempre existiu e continuará a existir, pela simples razão de que quem é estatisticamente diferente assusta os demais. Outra é embarcar num complexo nacional racista que nos deverá a todos flagelar. O racismo é crime previsto no art. 240.º do Código Penal. E muito bem. O que é já inadmissível é lançar-se o anátema sobre toda uma população de um qualquer Estado. Se o racismo conhecesse fronteiras, estávamos mais próximo de uma humanidade mais sadia, por ser mais fácil o seu combate.

Daqui parte-se para uma exortação histórico-culposa. Quem, de entre os ditos povos “descobridores”, foi o mais bárbaro, quem aniquilou mais indígenas, quem segregou mais ou, pelo contrário, quem se miscigenava mais. E aí, durante muito tempo, certa historiografia afirmava que a colonização portuguesa tinha sida das “boazinhas”, pois os homens atiravam-se às indígenas, com elas procriavam, ao invés de outros, como os ingleses, que mantinham as distâncias, pois isto de ser realeza é outro requinte. Creio que hoje já ninguém acredita nesta narrativa. Todos os povos que se lançaram na gesta dos ditos Descobrimentos cometeram atrocidades aos olhos de hoje.

Esse é, todavia, um erro palmar em História: olhar para o passado com o conjunto de valores do presente. Se assim for, então não teríamos praticamente referências históricas na toponímia, na arte, na arquitectura, na literatura, enfim, na cultura, desta tendo a mais ampla noção possível. Daí que seja um exagero frenético-histérico toda esta conversa de destruir estátuas de figuras relevantes da História que terão as mãos manchadas à luz dos nossos actuais critérios. Que se tenha mudado o nome da ponte sobre o Tejo de Salazar para 25 de Abril é mais que razoável, mas dei-me conta que existe uma petição online para destruir os Jerónimos e a Torre de Belém, por serem símbolos de um passado colonial e esclavagista. Se essa fosse a senda trilhada, então a Europa, sobretudo, perderia grande parte dos seus monumentos e um continente sem História é um continente sem memória ou futuro.

A continuidade das marcas que o tempo foi segregando fala de nós todos enquanto povo e desempenha uma importante função pedagógica. Destruir seria tornar menos presente e palpável e, por isso, mais fácil de esquecer. Ou também querem arrasar Auschwitz-Birkenau, Bolzano ou os Gulags? Assumir a História da humanidade como um todo é imperativo, com distanciamento crítico, obviamente, mas sem perder de vista – e isto não é justificar nada – que os acontecimentos devem ser lidos com os óculos do seu tempo.

Tudo o mais, como a decisão da HBO de retirar E tudo o vento levou é puro golpe publicitário.