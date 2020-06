Retirada e vandalização de estátuas: “Que saibamos todos de que é que estamos a falar”

As reflexões e os debates colectivos, “mais em certas sociedades do que noutras”, sobre “como é que podemos continuar a ocupar o espaço público com um determinado conjunto de edifícios, de monumentos, de simbologias não são novos”, lembra o historiador Miguel Bandeira Jerónimo, “o questionamento desta benevolência para com a história no espaço público é um debate antigo”. O que é novo, à luz do que aconteceu nestas semanas, “é a multiplicação de objectos de crítica, de denúncia e de tentativa de destruição.”

