Retirada de estátuas associadas ao racismo tem cada vez mais apoio do poder político

O acto de remover uma estátua é apagar, relembrar ou reescrever a História? O debate não é novo, nem sequer é recente, mas ganhou novo ímpeto com a onda de protestos anti-racistas à escala mundial, iniciados com o assassínio do afro-americano George Floyd pela polícia de Mineápolis. E o destaque que determinadas cidades e nações dão a heróis e figuras históricas ligadas a um passado colonial, esclavagista e segregador, seja através de estátuas, memoriais, edifícios públicos ou nomes de ruas, está a ser cada vez mais posto em causa pelo poder político.

Continuar a ler