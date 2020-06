Manifestantes derrubam e vandalizam estátuas de Colombo nos Estados Unidos

Um grupo de manifestantes derrubou um monumento a Cristóvão Colombo em Saint Paul, no estado do Minnesota. A estátua de bronze de três metros foi a terceira do explorador a ser vandalizada nos últimos dias: na terça-feira, um monumento a Colombo erguido em Richmond, Virgínia, em 1927, foi vandalizado e atirado para um lago; e nas primeiras horas de quarta-feira, em Boston, a cabeça de uma estátua do explorador foi retirada e partida.

A estátua erguida em Saint Paul foi arrancada da sua base de granito por várias dezenas de pessoas lideradas por um activista nativo americano do Minnesota, à frente de fotógrafos e câmara de televisão.

“Era a coisa certa a fazer e era a altura certa para o fazer”, disse Mike Forcia à Reuters, referindo-se aparentemente às semanas de protestos pela morte de George Floyd, sob o joelho de um polícia de Mineápolis.

Os activistas nativo americanos há muito que se opõem à homenagem a Colombo, afirmando que as suas expedições às Américas levaram à colonização e ao genocídio dos seus antepassados.

Forcia disse que foi avisado por um polícia que poderia esperar ser preso nos próximos dias e acusado de destruição de património. A estátua, quebrada na base, foi depois retirada pelas autoridades locais.

O monumento foi criado pelo escultor Carlo Brioschi e dedicado em 1931 como um presente dos italo-americanos do Minnesota à cidade.

Em Washington, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, instou na quarta-feira o Congresso a retirar do Capitólio 11 estátuas de líderes e soldados confederados da Guerra Civil.