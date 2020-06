Donald Trump anuncia que regressa aos comícios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira à noite o regresso dos comícios de campanha, suspensos devido à pandemia de covid-19, e que irão decorrer nos estados da Flórida, Arizona, Carolina do Norte e Oklahoma.

O inquilino da Casa Branca nunca escondeu a vontade em voltar a realizar comícios para a sua recandidatura à presidência dos Estados Unidos, que foram suspensos em Março devido à pandemia de covid-19.

As eleições presidenciais estão marcadas para 3 de Novembro.

Os responsáveis pela campanha eleitoral de Donald Trump ainda não forneceram qualquer informação sobre as regras sanitárias que vão ser impostas nestes comícios com grande aglomeração de pessoas, de forma a evitar a propagação do vírus.

Em três dos quatro estados em que vão ocorrer os comícios eleitorais, Arizona, Florida e Carolina do Norte, o número de casos de infecções por covid-19 está a aumentar, segundo noticia o jornal New York Times.

“Vamos recomeçar os comícios e provavelmente o primeiro irá ocorrer em Tulsa, Oklahoma”, explicou Donald Trump. “Haverá um [comício] enorme na Florida, todos eles serão enormes”.

O Presidente norte-americano fez o anúncio durante uma reunião com apoiantes afro-americanos que decorreu quarta-feira à tarde e que não estava prevista na sua agenda pública.

O primeiro comício será dia 19 de Junho, em Tulsa, no Oklahoma, anunciou.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (112.402) e mais casos de infecção confirmados (mais de 1,9 milhões) de covid-19.

Seguem-se o Reino Unido (41.128 mortos, mais de 299 mil casos), o Brasil (38.406 mortes, quase 740 mil casos), a Itália (34.114 mortos, mais de 235 mil casos), a França (29.319 mortos, mais de 191 mil casos) e a Espanha (27.136 mortos, quase 242 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 6.358 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infectados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 493 mil.