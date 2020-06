DJ Avicii vai ter um museu na Suécia

Estocolmo, a cidade que viu nascer Tim Berling, vai ter um museu em sua honra. O jovem DJ de música electrónica ficou conhecido como Avicii e o espaço será num novo centro de cultura digital. A abertura está prevista para o próximo ano, anunciaram os fundadores na terça-feira.

Mais A carregar...

Avicii alcançou fama mundial com faixas como “Wake Me Up”, “Hey Brother” e “Sunshine”, que co-produziu com David Guetta e foi nomeado para os Grammies em 2012. Bergling foi encontrado morto em Omã em Abril de 2018, aos 28 anos. Então, a família declarou que lutava contra a depressão e sentia que "não podia mais continuar”.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante (20h às 1h)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança (20h às 23h)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

O museu chamar-se-á Avicii Experience e será instalado no Space, um novo centro de cultura digital que será inaugurado no Verão de 2021. Trata-se de um projeto conjunto da Space, do Pophouse Entertainment Group e da Tim Bergling Foundation, que foi criada pelos pais do músico Klas Bergling e Anki Lidén para apoiar a consciencialização para a saúde mental.

Os visitantes poderão ouvir algumas músicas inéditas de Bergling e ver fotografias e recordações, revela Per Sundin, chefe-executivo da Pophouse Entertainment, dona do museu dos ABBA, também em Estocolmo. “Conheceremos a história de vida de Tim, do seu quarto de criança, onde jogava World of Warcraft com os seus amigos, até às suas primeiras músicas e demos”, acrescenta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A presidente da Câmara de Estocolmo, Anna Konig Jerlmyr, disse à Reuters que espera que o museu tenha um papel de alerta e de diálogo sobre saúde mental e prevenção do suicídio.

Avicii, cujo sucesso revolucionário “Levels” foi nomeado pela Billboard como uma das 100 músicas para definir os anos 2010, anunciou que se afastaria da música e das digressões em 2016, mas continuou a trabalhar. “Estamos convencidos de que o que Tim fez durante o seu curto período de vida teve um impacto enorme e ainda tem”, conclui Sundin.