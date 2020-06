Estátuas que não sobrevivem à memória do racismo

Os protestos nos Estados Unidos contra a morte George Floyd desencadearam uma onda de manifestações anti-racistas em todo o mundo, que têm motivado o derrube, a vandalização e a destruição de estátuas ligadas ao colonialismo, ao segregacionismo e à escravatura. Os protestos aceleraram os planos políticos em alguns países para repensar a pertinência dos memoriais e símbolos e discutir a sua remoção do espaços públicos.

Os primeiros alvos foram a estátua de Edward Colston, comerciante de escravos do século XVII, derrubada e atirada à água em Bristol, e o memorial de Winston Churchill, em Londres, grafitado com a frase "Churchill era racista", uma acção repetida numa estátua do antigo primeiro-ministro britânico em Praga, na República Checa. Nos Estados Unidos, os principais alvos têm sido as estátuas do explorador Cristovão Colombo, grafitadas, derrubadas e decapitadas em várias cidades do país.

Em Portugal, a estátua do Padre António Vieira, no Largo Trindade Coelho, em Lisboa, foi vandalizada esta quinta-feira com a palavra “descoloniza” pintada a vermelho.