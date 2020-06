França perdeu meio milhão de empregos até Março

A França perdeu meio milhão de empregos no primeiro trimestre do ano, a maior redução trimestral pelo menos desde 1990, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE).

No primeiro trimestre do ano, o país perdeu 502.400 empregos, passando o total de empregados a ser de 25.041.400 no final de Março, o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2017, anunciou o INSEE.

O número de postos de trabalho assalariado perdidos em França entre Janeiro e Março foi quase exclusivamente no sector privado (497.400), segundo os dados oficiais.

Bruxelas projectou que a taxa de desemprego na zona euro suba este ano para os 9,6% (face aos 7,5% registados em 2019) e recue apenas parcialmente para os 8,6% em 2021.

Nas previsões económicas divulgadas no início de Maio, a Comissão Europeia disse estimar que a economia da zona euro conheça este ano uma contracção recorde de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB), como resultado da pandemia da covid-19, recuperando apenas parcialmente em 2021, com um crescimento de 6,3%.

Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê, além da recessão de 5,2% prevista para a economia mundial, quebras de 7% no agregado das economias avançadas, entre as quais a zona euro (-9,1%), os Estados Unidos (-6,1%) e o Japão (-6,1%).

A França é um dos países mais afectados pela pandemia de covid-19, contabilizando 29.319 mortos (o quinto país com mais vítimas mortais) e mais de 191 mil casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 412 mil mortos e infectou quase 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.