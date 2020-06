Eurogrupo quer ter papel na definição do plano de recuperação de crise

Mário Centeno prometeu um grand finale para a sua despedida do Eurogrupo, na reunião agendada para o próximo dia 9 de Julho. Além de prever uma “agenda cheia”, que passará outra vez pela discussão das medidas de resposta à crise da União Europeia, na perspectiva de recuperação da economia, o seu último acto como presidente será anunciar o nome do seu sucessor — ou sucessora.

“O Eurogrupo é composto por 19 ministros de grande competência, seja qual for a escolha a qualidade está garantida”, respondeu, diplomaticamente, o ministro das Finanças demissionário, quando questionado sobre o processo de eleição que lançou esta quinta-feira.

“Todas as coisas boas acabam”, disse Mário Centeno, depois de informar oficialmente os seus homólogos sobre o seu afastamento do Governo português e do Eurogrupo. Os eventuais interessados no cargo que Centeno deixará no próximo mês têm até ao dia 25 de Junho para anunciar a sua candidatura e redigir uma carta de motivação.

O ainda presidente foi parco nos conselhos: assinalou simplesmente que o trabalho de fortalecimento das instituições é uma tarefa sempre inacabada. Mas mesmo resistindo a balanços, considerou que o Eurogrupo soube nos últimos dois anos “desempenhar o seu papel” e completar “vários projectos para a zona euro” que o deixam “orgulhoso”.

Um desses projectos foi o Instrumento Orçamental para a Convergência e Competitividade (BICC, na sigla em inglês), o embrião de uma capacidade orçamental própria para a zona euro que países como a França e Portugal sempre defenderam, e cujo modelo foi fechado durante o mandato de Mário Centeno.

A crise do novo coronavírus forçou uma “transformação” deste instrumento, que se tornou a peça central da proposta da Comissão Europeia para a promoção e o financiamento da retoma da economia: numa antecipação da discussão mais alargada sobre o pacote de recuperação que decorrerá no Conselho Europeu da próxima semana, os ministros do Eurogrupo fizeram uma avaliação preliminar de alguns dos seus elementos.

Orçamento 60 vezes maior

“O novo instrumento para a recuperação e a resiliência proposto pela Comissão herda o espírito e a filosofia do BICC, que de forma temporária se alarga a toda a União Europeia”, sublinhou Mário Centeno, acrescentando que este novo formato prevê um orçamento 60 vezes maior do que os 17 mil milhões de euros originalmente atribuídos ao BICC.

“Esta é uma proposta que prova que a União Europeia aprendeu muito nos últimos dois anos e meio e que está a aproveitar essas lições para responder à crise”, considerou ainda o presidente do Eurogrupo.

Segundo o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, a prova do valor do BICC foi que, na discussão de ontem, os ministros defenderam que no futuro instrumento de recuperação e resiliência “continue a existir a possibilidade de um mecanismo de coordenação económica específica para os países da área do euro”, para prevenir a formação e acumulação de desequilíbrios indesejáveis (nas taxas de câmbio reais) durante o processo de recuperação do choque do coronavírus.

No resumo feito por Centeno no fim da reunião, o debate tem a ver com uma eventual inclusão de uma “possível dimensão da zona euro” no instrumento de recuperação e resiliência, de forma a garantir que a distribuição dos seus fundos reflecte efectivamente as recomendações do Semestre Europeu e assegura o financiamento das reformas necessárias para evitar desequilíbrios e divergências entre os países da moeda única.

“Os países do euro estão disponíveis para coordenar os seus esforços quando montarem os respectivos planos nacionais de recuperação e resiliência”, garantiu.

Nem Mário Centeno nem Mourinho Félix estarão envolvidos nesse debate no Eurogrupo e nesse trabalho no Governo. No fim da sua última reunião enquanto representante de Portugal no Eurogrupo, o ainda secretário de Estado (deixa de ocupar o cargo esta segunda-feira) fez questão de salientar o significado e importância da presidência do Eurogrupo para o país.

“O simples facto de Portugal ter sido escolhido revela o reconhecimento dos seus pares, a credibilidade da política económica que o Governo adoptou e a sua capacidade de estar no centro das decisões e influenciar a política europeia”, notou.

Mas, destacou, não foi só o país que ganhou com a presidência de Mário Centeno, foi também o Eurogrupo. “Portugal mostrou que a imposição da austeridade não era a receita certa e foi capaz de oferecer uma perspectiva holística e moderada em que não basta olhar apenas para duas ou três variáveis orçamentais”, frisou.