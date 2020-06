Auditora “chumba” bónus fiscal que manteve Montepio à tona

A PwC já fechou as contas da dona do Montepio e deixou duas notas de alarme: o bónus fiscal validado pelo Governo está sobreavaliado, o que pode gerar novas necessidades de capital; e o plano de negócios deve ser reavaliado. Sobre o banco, a auditora diz que vale menos do que tinha vindo a ser registado, o que gerou um prejuízo de 408,8 milhões nas contas da mutualista de 2019.

Continuar a ler