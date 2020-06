Word Padel Tour regressa a 28 de Junho

Para já, só foram anunciadas as datas de duas etapas, mas 112 dias depois de se disputar a final do Marbella Master, a etapa inaugural ao World Padel Tour (WPT) 2020, o circuito profissional de padel será retomado a partir de 28 de Junho, em Madrid. A capital espanhola será palco de duas provas consecutivas, ambas disputadas à porta fechada.

O calendário completo ainda não foi revelado, mas o WPT revelou que o regresso da principal competição de padel internacional acontecerá já no final deste mês. Depois de a competição ter sido interrompida devido à pandemia da covid-19, o retomar do circuito será no Madrid Arena.

O pavilhão multiusos na capital espanhola, que terá cinco campos disponíveis para a prova, receberá a segunda etapa do WPT 2020 entre 28 de Junho e 5 de Julho, sendo que o torneio seguinte será disputado no mesmo palco, com início uma semana depois da final da segunda etapa: entre 12 e 19 de Julho.

Embora o WPT não teve ainda revelado pormenores sobre como será construído o mapa da competição até ao final do ano, o mais provável é que o WPT este ano não contemple torneios disputados na América do Sul e América Central.

No primeiro torneio do WPT 2020, disputado entre 28 de Fevereiro e 8 de Março em Marbella, a participação portuguesa ficou limitada ao quadro feminino, onde Sofia Araújo foi derrotada nos 16-avos-de-final por Marta Marreno e Paula Josemaria, a nova dupla espanhola que acabou por vencer a prova.

Já Ana Catarina Nogueira, actual n.º 9 do ranking mundial, que voltou a formar par com a argentina Delfina Brea, venceu com facilidade a partida dos “16-avos” contra a francesa Alix Collombon e a espanhola Nicole Traviesa Mola (6-2 e 6-1), ultrapassado de seguida as espanholas Sandra Hernández e Tamara Icardo, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-5).

No entanto, um problema abdominal de Delfina Brea impediu a dupla luso-argentina de defrontar nos quartos-de-final Lucía Sainz e Gemma Triay.