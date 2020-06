Ocampos foi a estrela do derby de Sevilha, o jogo da retoma em Espanha

O extremo argentino Lucas Ocampos assinou uma exibição de gala para rebocar o Sevilha para o triunfo no derby com o Betis (2-0) que assinalou o regresso da Liga espanhola, na sequência da pandemia de covid-19.

No encontro de abertura da 28.ª jornada, o antigo jogador do Mónaco e do Marselha começou por acertar no poste, ainda na primeira parte, antes de inaugurar o marcador, aos 56’, de grande penalidade.

O segundo golo da noite teria a assinatura do médio Fernando, mas foi a assistência de Ocampos que ficou na retina. O argentino colocou a bola à mercê do colega, com um excelente toque de calcanhar, aos 62’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este triunfo mantém o Sevilha no terceiro lugar, bem dentro da zona de acesso à Champions, enquanto o Betis corre o risco de ser ultrapassado no 12.º lugar pelo Levante e pelo Alavés.

Num Sánchez Pizjuán vazio, Ocampos acabou mesmo por festejar o golo dirigindo-se à bancada situada atrás da baliza. “Nunca tinha jogado um derby aqui e, mesmo que os adeptos não tenham estado cá, quis homenageá-los e fazê-los sentir como se estivessem connosco”, explicou o argentino.