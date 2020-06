Espanha escolhe um derby quente para trazer o futebol frio

Alemanha já joga futebol há umas semanas, Portugal recomeçou há alguns dias e Itália e Inglaterra ultimam detalhes para o regresso dos campeonatos. Mas, antes disso, regressará o futebol em Espanha, com um derby andaluz entre Sevilha e Betis.

O jogo deverá ser quente, como habitualmente entre estas equipas, mas, fora do relvado, será, como na restante Europa, bastante frio. Sem público presente, como ditam as regras sanitárias de contenção da covid-19, o derby que marca o regresso da Liga espanhola terá, porém, um dispositivo policial digno de um qualquer outro jogo entre os rivais de Sevilha.

Classificado como jogo de “alto risco”, apesar de não ter adeptos, esta partida vai justificar a presença de mais de 600 polícias, que garantirão o controlo das zonas circundantes do estádio, focando a atenção nos possíveis ajuntamentos de adeptos de ambas as equipas.

Tudo isto em torno de um jogo que terá um simbolismo considerável. Trata-se de um dos grandes derbies do futebol europeu, jogado em plena pandemia mundial, com a honra de ser primeiro jogo de regresso da Liga espanhola após o isolamento e, sobretudo, sem público a assistir.

Rubi, treinador do Betis, disse mesmo que esta conjuntura fará deste derby “um jogo histórico, que será recordado para sempre”, enquanto Julen Lopetegui, técnico do Sevilha (e ex-FC Porto), apontou que este jogo “é histórico, com repercussões em todo o mundo, e traz a excitação de uma cidade”.

Liga e Governo em desacordo

O Sevilha-Betis não terá público, mas, em Espanha, este assunto não é pacífico. Enquanto em Portugal se fala, sem grande “ruído”, da abertura dos estádios ao público - cenário para já afastado pela Direcção-Geral da Saúde -, em Espanha o assunto é tratado com maior polémica.

Os últimos dias trouxeram a possibilidade de apenas alguns clubes – e de algumas regiões – poderem ter adeptos no estádio nos seus jogos. Tudo começou com a ideia do presidente do Las Palmas, que sugeriu ter adeptos no estádio, por estar numa mais controlada região insular.

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, foi um dos apoiantes da ideia, argumentando que “no momento em que se puder, tem de haver adeptos nos estádios em que for possível”. E justificou com uma pergunta: “Se a pandemia tivesse afectado apenas quatro comunidades autónomas ter-se-ia jogado nas restantes sem a presença de público?”.

A ideia de adaptar as restrições conforme o estado da pandemia em cada região espanhola não é, porém, consensual. Em linha com o que já tinha dito o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, Salvador Ilia, ministro da saúde, argumentou que “é importante garantir a equidade da competição” e que “não se pode fazer de uma maneira nuns sítios e de outra noutros”.

Além da evidente desigualdade desportiva criada por esta medida, os entraves sanitários criados pelo Governo espanhol não deverão permitir seguir os intentos da Liga espanhola, preocupada, nesta fase, em devolver aos adeptos um “produto” apelativo.

Sons e imagens virtuais

Para já, uma das formas de oferecer esse produto apelativo é a via digital. As transmissões televisivas terão adeptos virtuais – visual e auditivamente –, com as bancadas a mostrarem não só a imagens de adeptos sentados como os sons habitualmente ouvidos nos estádios, de forma a contrariar o silêncio de estádios vazios.

No capítulo do som, a Liga espanhola contou com a ajuda da EA Sports, produtora de videojogos, para reproduzir os cânticos dos adeptos, bem como as fases de manifestações particulares em golos, faltas ou oportunidades de golo.

A intenção de criar uma experiência que aproxime as transmissões do formato pré-pandemia não foi, porém, vista com agrado por toda a gente, particularmente associações de adeptos. A Liga espanhola explica, no entanto, que “toda a gente saberá que [as imagens e sons] não são reais, mas vai melhorar a experiência de visualização dos jogos”.

Melcior Soler, director de audiovisual da Liga espanhola, deu mesmo o exemplo de outros programas televisivos. “É algo que não é estranho no entretenimento. As sitcoms e os programas de entrevistas acrescentam aplausos e risos. As pessoas vão compreender que isto dará melhor atmosfera aos jogos”, explicou à Reuters.