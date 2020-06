Desp. Aves tem a permanência na Liga cada vez mais em risco

Quatro jogos, três golos. É este o registo de Ronan David no Tondela. O avançado emprestado pelo Rio Ave foi a grande figura do jogo da 26.ª jornada, no Estádio João Cardoso, ao apontar os dois golos (2-0) que complicam ainda mais a vida ao Desp. Aves.

Num jogo cujos lances de perigo chegaram maioritariamente de bola parada, o Tondela foi mais forte. Aos 11’, Ronan recebeu a bola na área, com pouco espaço e cercado por três adversários, teve arte para simular e, posteriormente, rematar em jeito para o segundo poste.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sensivelmente no mesmo minuto, mas do segundo tempo, na sequência de um canto o brasileiro saltou entre os centrais e cabeceou com êxito, fazendo a bola sobrevoar o guarda-redes avense.

O melhor que os visitantes conseguiram foi assustar Cláudio Ramos na sequência de um livre indirecto. Produção insuficiente para evitar que a equipa visse o Portimonense (penúltimo) distanciar-se um ponto na classificação, depois de somar a 21.ª derrota na prova.

Já o Tondela, graças ao sétimo triunfo no campeonato, fica a um ponto da barreira dos 30.